Oraşul Ungheni a îmbrăcat straie de sărbătoare. A fost inaugurat Pomul de Crăciun, iar pe scenă au răsunat colinde (FOTO)

Oraşul Ungheni a îmbrăcat deja straie de sărbătoare. Autorităţile au inaugurat ieri Pomul de Crăciun, iar pe scenă au răsunat colinde şi urături.

Sute de localnici, dar şi turişti au participat la eveniment.



"Foarte frumos. Fantastic. Mare, pufos. O fericire pentru copii", a spus o femeie.



"Eu sunt polonez. Am fost şi anul trecut, dar anul acesta cred că e mai frumos", a menţionat un bărbat.



"Bradul a fost împodobit cu jucării, circa 400 de jucării şi circa 60 de luminiţe", a menţionat Lilia Bernic, viceprimar Ungheni.



Oamenii au avut ocazia să admire şi o expoziţie cu 70 de brazi neobişnuiţi, confecţionaţi manual de elevi şi profesori din 12 şcoli şi centre de creaţie din raion.



"În acest brăduţ am folosit fibre naturale, alunele de stejar şi clopoţeii confecţionaţi manual", a spus Elena Gurdiş, participantă.



"Este un brăduţ confecţionat din sticle de plastic, mărgeluşe, bucăţele de penoplast, l-au confecţionat cu mare drag", a explicat Viorica Enache, participantă.



"Toate aceste lucrări sunt confecţionate de copii sub ghidarea profesorilor care sunt. Noi dezvoltăm la copii originalitatea, inspiraţia, dibăcia şi măiestria de a lucra", a precizat Jana Bejenaru, reprezentant Centrul Raional de Creaţie, Ungheni.



"Am încercat să promovăm ritualurile şi obiceiurile de Anul Nou şi în acelaşi timp vrem să premiem cu aceleaşi simboluri", a declarat Eduard Balan, viceprimar de Ungheni.



Vizitatorii au rămas impresionaţi de creaţiile expuse:



"Unghenenii noştri au talent şi pot să lucreze în grup pentru un anumit ţel".



"Ne-au impresionat foarte mult brăduleţii liceului Vasile Alecsandri, foarte frumos."



La final, toţi participanţii de la concursul "Gala Pomilor de Crăciun" au primit premii.