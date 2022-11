Oraşul Şuşa, reconstruit după aproape 30 de ani de ocupaţie şi mai multe lupte crâncene între azeri şi armeni

Situat într-un cadru natural pitoresc, pe un vârf de munte, oraşul Şuşa este reconstruit acum, după aproape 30 de ani de ocupaţie şi mai multe lupte crâncene între azeri şi armeni. În 2020, localitatea a fost eliberată şi a revenit în componenţa Azerbaidjanului, iar autorităţile planifică să reabiliteze până anul viitor casele şi instituţiile distruse de arme. Tot în 2023, aici planifică să revină şi localnicii, care au părăsit oraşul din cauza războiului. Corespondenţii PRIME Elena Derjanschi şi Ruslan Şolcan au vizitat localitatea, numită şi "Inima Nagorno-Karabahului", pentru a vedea cu ochii proprii cum Şuşa capătă o nouă viaţă.

Am pornit spre Şuşa din Baku, având de parcurs un traseu de aproape 400 de kilometri, cu multe serpentine. Nu toţi oamenii pot ajunge aici, întrucât ai nevoie de acreditare specială. Pe drum am trecut prin mai multe puncte de control, pe care nu am avut voie să le filmăm, iar ultimii 50 de km i-am parcurs în condiţii de ceaţă densă.

"Câteva cuvinte despre cum a fost călătoria spre Şuşa. Orașul Şuşa, inima Nagorno-Karabahului, este situat la aproximativ 1300 de metri deasupra nivelului mării. Acum este ora șapte seara, este foarte întuneric și o ceață foarte, foarte densă. Nu se vede absolut nimic. Circulăm cu o viteză de 5-10 kilometri pe oră. Șoferul a conectat luminile de avarie, doar așa poţi fi observat pe acest drum. Traseul este foarte, foarte periculos. Am trecut acum pe lângă un accident teribil. Noi totuşi mergem înainte, pentru a filma acest reportaj", a explicat Elena Derjanschi.

Şuşa, care mai este numit şi orașul-cetate, are o suprafaţă de doar 5,5 kilometri pătrați. De-a lungul istoriei, în această localitate s-au dus mai multe lupte crâncene între azeri şi armeni. Cea mai grea perioadă pentru oraş a fost primul război din Karabah, început în 1992.

Ismail Ismailov, ghidul nostru originar din Şuşa, își amintește cu durere de aceste timpuri:

"Oraşul era practic distrus, noi dormeam în subsoluri, nu puteam merge la şcoală. Dimineaţa oamenii ieşeau din subsoluri şi vedeau casele lor distruse, civili ucişi şi răniţi".

În 1992, Ismail, împreună cu părinţii, sora şi fratele, au fost nevoiţi să părăsească Şuşa. Familia s-a stabilit la Baku.

"Fiecare om trăieşte cu visul că mâine sau poimâine se va întoarce în orașul natal. Din păcate, a durat mult prea mult", spune Ismail Ismailov.

La Baku, Ismail a devenit avocat, s-a căsătorit și a crescut doi copii. Bărbatul însă nu şi-a uitat localitatea de baştină şi trăia zilnic cu gândul de a reveni în oraşul natal. Ismail a creat un grup pe rețelele de socializare numit "O fereastră spre Şuşa", în care timp de mai mulți ani a adunat fotografii cu acest oraş. Iar în 2021, bărbatul a tipărit şi o carte cu ilustraţii.

"Cei care vin în Şuşa, chiar dacă nu sunt de aici, se îndrăgostesc imediat de acest oraș. Acesta este un oraș mistic. Eu întotdeauna spun că acest oraș nu este doar construit din piatră. El este viu", a spus Ismail Ismailov.

"Şuşa revine treptat la viață. Astăzi oraşul este liniștit și calm, doar periodic se aude zgomotul lucrărilor de construcții. Sunt muncitorii care reconstruiesc orașul, lucrează de la 6:00 până la 22:00, pentru că aici este interzisă circulaţia pe timp de noapte. Potrivit estimărilor, restabilirea aproape completă a oraşului Şuşa va dura până la sfârșitul anului 2023. Aici se construiesc școli, grădinițe, spitale, se restaurează monumente de arhitectură. Cert este că, în anii de ocupație, aproape 100 de orașe au fost distruse. Doar această cetate defensivă a secolului al XVIII-lea a rămas practic neatinsă", menționează corespondenta PRIME Elena Derjanschi.

La începutul anului 2021, prin decretul președintelui Azerbaidjanului, Şuşa a fost declarată capitala culturală a țării, iar 2022 este "Anul Şuşa." Cu această ocazie, aici au loc aproape în fiecare lună diferite evenimente culturale și festivaluri, se organizează excursii pentru elevi și sunt tipărite mărci poștale comemorative.

Şuşa este restaurat cu o viteză uimitoare, iar unele obiecte, după reabilitare, arată chiar mai bine decât atunci când au fost construite.

"În spatele meu se află mausoleul din Şuşa, care a fost restaurat într-un timp record - 8 luni. Aici este înmormântat vizirul celui de-al doilea Karabah Han, pe nume Vaghif. Este o persoană foarte semnificativă pentru întregul popor azer", explică corespondenta PRIME Elena Derjanschi.

În prezent, în Şuşa pot fi văzuţi doar muncitori și soldați. Localnicii vin aici doar în vizită, pentru a vedea ce a mai rămas din casele lor şi cum este reconstruită localitatea. Una dintre destinaţiile preferate ale localnicilor este Cıdır düzü, locul în care anterior erau organizate curse de cai.

"Acum, în fiecare zi sunt organizate tururi, oamenii vin și își vizitează casele, sau, mai bine zis, ce a mai rămas din casele lor. Și neapărat vizitează Cıdır düzü - unul dintre locurile preferate ale localnicilor şi oaspeților orașului nostru. Așa că oamenii se adună aici", a spus Ismail Ismailov, loclanic.

La final, Ismail ne-a dăruit cartea sa despre Şuşa şi ne-a invitat să venim aici la anul, atunci când localitatea va fi complet reconstruită.