Oraşul Orhei, din nou în șantier. Cinci artere principale și secundare au intrat în reparație

Oraşul Orhei se transformă din nou în șantier. Cinci artere principale și secundare din localitate au intrat în reparație. Potrivit Primăriei Orhei, pe unele străzi vor fi montate borduri noi şi vor fi extinse spațiile verzi. De asemenea, proiectul de reconstrucţie include instalarea unui sistem de irigare autonomă.

Lucrările sunt în toi pe strada 31 august din Orhei, care are o lungime de aproape doi kilometri. Aici a fost deja frezat un strat de asfalt de cinci centimetri. După plombarea gropilor, urmează a fi aplicat un strat de asfalt rece, procedură care protejează straturile inferioare.



Lucrări de reparaţie se desfăşoară şi pe strada Floriilor, unde vor fi reabilitaţi peste 1 500 de metri pătrați de drum. Proiectul de reconstrucţie a infrastructurii rutiere iniţiat de autorităţile din Orhei mai include şi străzile Doinei, Alexei Șciusev și Alecu Russo.



"Cum am promis continuăm cu betonarea străzilor şi anume pentru că sunt pantele de înalt grad şi apele pluviale aici sunt foarte dese. Am decis să mergem cu betonarea străzii, anume mergem în cartiere cu drumuri secundare. Depunem toate eforturile ca orăşenii, orheenii să simtă acel confort bine meritat de ei", a menționat Pavel Verejanu, Primarul municipiului Orhei.



Oamenii care locuiesc în Orhei spun că demult aşteptau ca aceste drumuri să fie reparate:



"Fetiţa merge la şcoală, foarte greu mergeam pe aici, foarte greu, dar acuma e bine. Acolo la vale încă mai rău pentru că venea chiar abrupt, dar dacă mai ploua nu ne puteam ridica aici, acum e foarte bine".



"Era foarte rău, dar acum arată bine. Aici nu mai puteai merge când ploua, iar maşinile nu se putea deplasa. Şi era mult noroi".



"Cred că este un proiect nou de înfrumuseţare a oraşului".



Potrivit unui comunicat al Primăriei Orhei, acest proiect este realizat cu susţinerea echipei lui Ilan Şor, care a promis că în acest an vor fi reparate toate drumurile din raionul Orhei și din satele conduse de primarii Partidului "Şor".

"La Orhei lucrările de reparaţie sunt în toi. În prezent se reabilitează străzile secundare. Toate drumurile din oraş vor fi asfaltate. Echipa mea demonstrează zi de zi că este în stare să pună în aplicare tot ce promite. Asta îi determină pe cetăţeni să ne preţuiască anume pe noi", a declarat Ilan Șor, preşedintele Partidului "ŞOR".



Potrivit Primăriei Orhei, în perioada administrării municipiului de către echipa lui Ilan Şor, 80 la sută din drumurile din localitate au fost reparate.