Orașul Orhei, de nerecunoscut. Au început lucrările de reabilitare a străzilor, de înlocuire a pavajelor şi de amenajare a curților

Municipiul Orhei va fi, în curând, de nerecunoscut. În oraş au început lucrările de reabilitare a străzilor, de înlocuire a pavajului din Parcul Ivanos şi de amenajare a curților.

În total, peste 5.000 de metri pătraţi de drumuri şi trotuare vor fi reparate până la sfârşitul acestei luni. Iniţiativa de modernizare a infrastructurii îi aparţine primarului oraşului Orhei, Ilan Şor. Edilul afirmă că, în scurt timp, localitatea se va schimba semnificativ.



"În acest an, avem planificate mai multe lucrări. În primul rând, vor fi reparate drumurile centrale, după care curţile blocurilor. Noi am început deja lucrările şi ne-am luat angajamentul să le terminăm în acest an. În timpul apropiat, începem şi reparaţia grupelor din grădiniţe. Acestea sunt lucrările de bază din acest an. De asemenea, vom începe construcţia unui complex familial sub cerul liber", a declarat Ilan Şor, primarul oraşului Orhei.



La lucrările de reparaţie a drumurilor şi trotuarelor sunt implicaţi peste 200 de muncitori, care lucrează din zori, pentru a reuşi să le termine la timp. Pe drumurile din Orhei, vor fi schimbaţi în jur de 1.200 de metri de bordură.



"Aceste lucrări includ în sine schimbarea pavajelor, bordurilor. Aceste lucrări prevăd ca locuitorii municipiului Orhei să poată vizita aceste zone, să fie confort", a spus Veaceslav Zaporojan, şeful Î.M. "Servicii Comunale Orhei".



Locuitorii oraşului salută iniţiativa primarului Ilan Şor.



"Foarte mulţumită de activitatea primarului Ilan Şor. E bine, e frumos. Oamenii au unde să se odihnească, chiar vin cetăţeni nu numai din raionul Orhei, dar şi din alte raioane."



"Câţi au fost ca el nimic nu s-a observat să fie făcut, dar dumnealui face. Are grijă şi de pensionari şi de copii."



"E frumos. Vedeţi că se face multe în oraş, şi pentru copii în parc, şi pentru maturi. Va fi curat, va fi bine."



"Foarte mulţumit, aş vrea ca în toată republica să fie aşa primari tineri şi bravo."



Ilan Şor a fost ales în funcţia de primar al oraşului Orhei în anul 2015. În ultimii trei ani, localitatea a devenit un exemplu în ceea ce priveşte modernizarea infrastructurii şi crearea unor condiţii mai bune de trai pentru localnici.