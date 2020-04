Orașul Glodeni intră în carantină. Anunțul prim-ministrului Ion Chicu

Orașul Glodeni intră în carantină. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă de către prim-ministrul Ion Chicu.

Astfel, începând cu ora 08:00, în data de 14.04, în orașul Glodeni se instituie regimul de carantină.

”La acest moment vom avea deja cinci localități din Republica Moldova pentru care este instituit acest regim de carantină. Dacă facem trimitere la Ștefan-Vodă și Soroca, la care am instituit regimul de carantină cu o săptămână în urmă, vedem că dinamica este una încurajatoare. Ieri la Soroca au fost zero cazuri, astăzi avem patru, dar pe fondul celor zeci care erau săptămâna trecută este o evoluție foarte bună. La Ștefan-Vodă alaltăieri au fost zero, ieri au fost două, și astăzi un caz. Este o diminuare semnificativă. Noi credem că cu instituirea regimului de carantină și la Glodeni o să putem lua la control evoluția și în această localitate”.

