Oraşul englez Liverpool va găzdui concursul Eurovision, ediția anului 2023

Liverpool, orașul unde au cântat The Beatles, Frankie Goes to Hollywood și The Wombats va găzdui concursul Eurovision pe 13 mai, după ce a învins Glasgow.

Spectacolul va avea loc în Marea Britanie după ce câștigătorul de anul acesta, Ucraina, nu a putut să găzduiască concursul din cauza războiului.

Oficialii din Liverpool au declarat că evenimentul, care va avea loc la M&S Bank Arena cu o capacitate de 11.000 de locuri, va fi organizat "în numele Ucrainei".

Anunțul de vineri a venit după un proces de licitație extrem de disputat, în care din 20 de posibile orașe gazdă au rămas două, scrie jurnalul.ro.