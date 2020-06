Oraşul Durleşti, sub ape. Ploile puternice au pătruns în locuinţele şi subsolurile locatarilor

Ploile din ultima perioadă i-au adus în pragul disperării pe câţiva locuitori ai oraşului Durleşti. Oamenii spun că de zece ani casele lor sunt inundate. Şi asta deoarece râul care curge pe lângă gospodăriile lor se revarsă la fiecare ploaie abundentă şi spală tot ce au agonist de-o viaţă.

"La fiecare ploaie, uitaţi-vă ce se întâmplă în casa noastră, pereţii crapă, podeau se lasă în jos."



Svetlana Cucu locuieşte pe strada Tudor Vladimirescu de 32 de ani şi spune că problema a apărut acum un deceniu. De atunci, după fiecare ploaie, pereţii crapă, iar subsolurile sunt inundate.



"Uitaţi-vă, asta este în baie! Apa iese din sistemul de canalizare. Uitaţi-vă la noi ce se face. Nimeni nu ia măsuri."



"În casă, subsolul este plin cu apă, afară ograda este plină cu apă, în baie iese apa şi rămâne în urmă nămol. Vă daţi seama, apa curge prin toaleta din baie, din canalizare, este straşnic", a zis Svetlana Cucu, locuitoare a oraşului Durleşti.



Cu aceeaşi situaţie se confruntă şi Marina Sculea. Ea susţine că ploile abundente le creează pierderi materiale imense, iar odată la doi ani sunt nevoiţi să cheltuie mulţi bani pentru reparaţie.



"Am făcut reparaţii de foarte multe ori, ultima dată când am făcut, când am deschis uşa a ieşit nămol din casă, din canalizare direct în casă s-a dus totul", a zis Marina Sculea, locuitoare a oraşului Durleşti.



Jetul de apă este într-atât de puternic încât în plăcile din beton din podeaua garajelor oamenilor se produc adevărate cratere.



"Apele au ridicat plăcile de beton în sus, au rămas găuri mari aici, aşa este mereu. Vin ploile, avem acest tablou în faţă."



Oamenii spun că au cerut ajutorul Primăriei Durleşti, dar autorităţile strâng din umeri.



"Eu am fost de două ori la primărie, doamna primar mi-a spus în faţă: "Aşa gospodari sunteţi voi, ar trebui voi singură să faceţi totul, cu forţele proprii." Aşa mi-a răspuns", a spus Marina Sculea, locuitoare a oraşului Durleşti.



"Primăria ne ignoră, atunci când ne adresăm, de fiecare dată acelaşi răspuns: "Faceţi singuri!", a zis Svetlana Cucu, locuitoare a oraşului Durleşti.



În replică, primarul oraşului Durleşti, Eleonora Şaran, susţine că o parte din problemă a fost rezolvată cu bani europeni, dar, deocamdată, nu sunt suficiente resurse pentru a o scoate în capăt.



"Din buget local nu avem resurse pentru a duce la capăt proiectul, dar se fac lucrări de salubrizare şi ca în fiecare an, în acest an, vor fi efectuate lucrări de salubrizare, de curăţare a acestor tuburi", a declarat Eleonora Şaran, primarul oraşului Durleşti.



Meteorologii au prognozat precipitaţii şi în zilele următoare. Ploile vor fi însoţite de descărcări electrice, iar izolat va cădea grindină.