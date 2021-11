Orașul Drochia ASIGURAT CU APĂ POTABILĂ, datorită unui proiect de reabilitare a apeductului

Locuitorii orașului Drochia au acces la apă de o calitate mai bună. Problema a fost soluționată odată cu implementarea unui proiect de reabilitare a apeductului.

Costul acestuia a fost de 92 de milioane de lei, bani proveniți din finanțări europene, dar și din bugetul administrației publice locale. Au fost reabilitate cinci sonde, iar două stații de pompare au fost reconstruite.



”Este apă. Este. În sarai am apă și am mereu. Sunt mulțumită. Nu am probleme.”



”E normală. Apă ca apa. Noi o bem. Spălăm cu ea. A pus clor acum nu demult. E și normal ca puțin să o dezinfecteze.”



Pentru că apeductul a fost prelungit, a fost posibilă conectarea a încă 1200 de gospodării.



”Foarte bună apă. Câteodată mai dau clor, căci fac dezinfectare. E foarte bună apa. E foarte curată. Mașina de spălat lucrează ca ceasul. Nu se strică. Sunt mulțumit foarte mult și toată mahalaua e mulțumită.”



Viceprimarul orașului Drochia, ales pe listele formațiunii Partidul Nostru, susține că din bugetul primăriei au fost alocați șase milioane de lei. A fost construită și o stație de clorare a apei, care corespunde celor mai înalte standarde.



”Rețeaua de apeduct din orașul Drochia este foarte veche, din anii 50. Noi aveam permanent rupturi și era necesar ca să deteriorăm străzile principale din oraș. Am schimbat, în cadrul proiectului, aproximativ 27 de kilometri în conductă nouă.”, a comunicat Vitalie Postovan, viceprimarul orașului Drochia.



Încă 500 de mii de lei au fost alocați din bugetul raionului.



”Nu-mi amintesc ca vreun consilier din cadrul consiliului raional să fi fost împotrivă sau să se abțină. Consiliul raional a demonstrat că este un partener de nădejde și poate fi parte la oricare proiect. Toți consilierii, indiferent de apartenența politică, susțin proiectele sănătoase.”, a declarat Alexei Vasilean, președintele raionului Drochia.



Autoritățile locale mai spun că localnicii deja nu mai au probleme cu furnizarea apei. Anterior, din cauza presiunii joase, noaptea, apa era deconectată.



”Aveau apă ziua până la ora 23:00, iar până la 6:00 dimineața nu era apă. Datorită acestui proiect, toată populația orașului este îndestulată cu apă. Apa ajunge până la etajul nouă în case fără probleme.”, a mai spus viceprimarul orașului Drochia.



Deocamdată, tariful pentru un metru cub de apă rămâne neschimbat. În prezent, acesta este de 15 lei. Circa 20 de mii de gospodării din orașului Drochia sunt aprovizionate cu apă potabilă.