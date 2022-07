Orașul Dnipro, bombardat de ruși. Cel puțin 3 oameni au fost uciși iar 15 răniți (VIDEO)

Cel puțin 3 oameni au fost uciși iar 15 răniți într-un atac cu rachetă asupra orașului ucrainean Dnipro, în timpul nopții de vineri spre sâmbătă, a spus guvernatorul regional Valentin Reznicenko.

„Rachetele au lovit o fabrică industrială și o stradă aglomerată de lângă”, a spus Reznicenko pe pagina sa de Facebook, citează digi24.ro.

El spune că „atacul rușilor a luat viețile a trei oameni, alți 15 au fost răniți. Suntem în curs de determinare a amplorii distrugerilor”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că sirenele de raiduri aeriene răsună în țară și îndeamnă oamenii să se adăpostească. Sirenele s-au auzit și în capitala Kiev. Totodată, operatorul ucrainean Energoatom spune că forțele Moscovei au instalat sisteme de tiruri de rachete pe teritoriul centralei nucleare Zaporojie şi de acolo lovesc raionul Nikopol.

Armata rusă a lovit vineri și centrul orașului Kramatorsk, potrivit Nexta. În imginile video se vede că proiectilul nu a explodat imediat după impact.

Russian missile strikes on Ukrainian cities again. On the video, Kramatorsk. A little later, Dnipro, Kremenchuk and Bila Tserkva in Kyiv region. At least 3 people reported dead in Dnipro, including a bus driver who was returning from a day shift pic.twitter.com/JfGDR9jg5K