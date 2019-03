Oraşul Comrat va avea şosea de centură. Va fi iluminată, se va construi un sistem modern de drenaj şi se vor ridica şase poduri

Lucrările de reabilitare a drumului de ocolire a oraşului Comrat vor începe în această lună. Conform companiei din Turcia, responsabilă de reconstrucţie, pe o porţiune de 18 kilometri vor fi efectuate lucrări de terasament, se va construi sistem modern de drenaj şi se vor ridica şase poduri. De asemenea, în premieră, centura oraşului Comrat va fi iluminată.

Vestea i-a bucurat, în primul rând, pe şoferii de camioane:



"Este foarte necesar să fie reparat drumul. Ca să circulăm şi noi în condiţii bune".



"E foarte necesar pentru că şoferii s-au săturat deja să meargă pe acest traseu. Îi tare greu de mers. Prin altă parte nu este pe unde de mers".



"Toţi vor ca să această porţiune de drum, care este într-o stare deplorabilă, să fie reparată".



În cadrul proiectului, finanţat de Banca Europeană de Investiţii, vor fi reabilitaţi şi 19 kilometri de drum, care leagă satul Porumbrei de oraşul Cimişlia. Care va fi planul de activitate al companiei din Turcia s-a interesat ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, care a mers la Comrat, acolo unde firma îşi are sediul.



"Este important ca toată această porţiune de drum să fie conexiunea centrului sau a Chişinăului cu portul Giurgiuleşti. Portul Giurgiuleşti nu este folosit în întregime conform potenţialului şi una din probleme este calitatea drumului", a declarat Chiril Gaburici.



Vicepreşedintele companiei din Turcia a precizat că lucrările de reabilitare a drumurilor vor fi îmcheiate în cel mult trei ani.



"Au trecut aproape şase luni de când am semnat aceste contracte. În această perioadă, ne-am mobilizat cu succes, am stabilit toate condițiile pentru care să primim permisiunea pentru începerea lucrărilor. Proiectul este aproape gata și în curând vom fi pregătiți să începem lucrările", a menţionat Ihsan Cetinceviz, vicepreşedintele companiei din Turcia.



Oficialii au vizitat şi laboratorul destinat pentru materialele de construcţie.



"De exemplu, pentru verificarea asfaltului, noi vom lua o probă. Aici îl vom desface pe bucăţi, conform standardelor, avem şi formele necesare pentru testare. Şi vom verifica cât de rezistent este asfaltul la diverse temperaturi", a subliniat Gokhan Kaya, şeful laboratorului din Comrat.



Costurile lucrărilor de reconstrucţie sunt estimate la aproximativ 60 de milioane de euro. 95 la sută dintre muncitorii care vor fi implicaţi în proiect vor fi moldoveni.