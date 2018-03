Oraşul Bălţi, o uriaşă capcană pentru şoferi. Ce spun oamenii

Deşi nici până acum nu se putea lăuda cu drumuri prea bune, după gerurile din ultima perioadă şi topirea zăpezii, oraşul Bălţi s-a transformat într-o uriaşă capcană pentru şoferi. Gropile sunt atât de multe încât nu ai cum să le eviţi.



Aceste secvenţe au fost filmate pe strada principală din Bălţi. Craterele din şosea încep chiar de la intrarea în oraş.



"La Bălţi drumurile au fost întotdeauna rele."



"Am schimbat recent arcurile suspensiei. M-a costat foarte scump."



"Am dat o grămadă de bani pentru repararea suspensiei. Au deja un an şi jumătate de când repară acest drum şi nu-l mai termină."



Cel mai mult au de suferit şoferii din transportul public, deoarece sunt nevoiţi să circule pe acest drum toată ziua. Ei spun, că din cauza zdruncinăturilor, spre seară le țiuie în urechi.



"- Au tot săpat pe aici, dar nu au mai terminat reparaţia. Se rup roţile!"



"- Drumurile sunt foarte rele, ne zdruncină toată ziua."



Reparaţia drumului principal din Bălţi a început în luna decembrie a anului trecut. În preajma Revelionului, lucrările au fost suspendate, iar de atunci nu au mai fost reluate.

Primarul interimar al municipiului, Nicolai Grigorişin, nu a răspuns la telefon pentru a comenta situaţia.