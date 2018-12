Orăşelul din Nisporeni are propriul său imn. ASCULTĂ-L (VIDEO)

Tărâm de poveste şi spirit de sărbătoare la Nisporeni. Ieri seara, în piaţa din centrul localităţii, după ce au fost aprinse sute de mii de luminiţe şi focuri de artificii, sub acompaniamentul fanfarei unui grup de Moşi Crăciun a fost interpretat şi noul imn al oraşelului de Crăciun, care probabil va deveni deja o tradiţie şi va fi interpretat an de an.

PUBLIKA.MD aminteşte că mii de oameni s-au adunat să trăiască povestea alături de pământeanul lor, fondatorul Edelweiss, Vlad Plahotniuc, cel care a oferit acest dar.

Totodată, amintim că de Revelion, aici va fi organizat un eveniment cu program special, iar trupa Zbob şi Zbub şi formaţia Sun Stroke Project vor fi invitaţii serii.

Audiere plăcută!