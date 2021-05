Oraș uitat de autorități: Strada Libertăţii din Bălţi arată ca după război

Cu buruieni pe străzi cât maşinile de înalte, drumuri pline de gropi, noroi, băltoace şi mormane de gunoaie. Aşa arată unele cartiere din Bălţi, la 600 de ani de la fondare. Locuitorii oraşului, considerat drept capitala de nord a ţării, spun că autorităţile locale nu prea îşi bat capul de amenajarea urbei. Mai gravă este situaţia pe mai multe străzi de la periferii,care, ani la rând, sunt ignorate de angajaţii serviciilor comunale.Strada Libertăţii din Bălţi, de exemplu, arată ca după război. Aceasta nu a mai fost reparată de câteva decenii."Am 20 de ani de când trăiesc aici, şi aici nu a fost schimbat absolul nimic. Prin oraş aşa s-a mai făcut. Ştiţi cum se spune la noi la moldoveni, degetele curate, da călcâiele, mă scuzaţi de expresie. "O altă problemă a urbei, susţin oamenii, sunt maidanezii care s-au înmulţit în ultima perioadă şi au împânzit oraşul. Unii sunt foarte agresivi.Iar unele cartiere nu se mai văd din buruieni. Locuitorii de pe strada Kolesov spun că în acest an, angajaţii întreprinderii municipale specializate nu au cosit deloc iarba."Practic niciodată matincă. Trebuie să facă, un pic de curat. Să fie frumos, şi nouă ne place să fie frumos. Dar dacă nu are cine face.""Ar trebui să facă ordine, pentru că nu este frumos. Pot veni lupi să trăiască aici."Iar în curţile blocurilor de pe strada Calea Ieşilor, cei care au făcut reparaţie prin apartamente, au lăsat mormane de gunoaie şi saci cu deşeuri din construcţie. Nimeni din cei pe care i-am întâlnit nu au dorit să discute cu noi. În schimb, locuitorii de pe această stradă au fost mai vorbăreţi. Oamenii spun că le-a ajuns cuţitul la os. Drumul pe care calcă zilnic nu are trotuar aşa că sunt nevoiţi să meargă pe carosabilul devenit aproape impracticabil."Drumul este plin de gropi. Când totul este uscat, se ridică un praf încât este imposibil să treci pe aici.""Porţiunea asta e cea mai rea. Mai sunt porţiuni făcute, renovate, dar majoritatea drumurilor este într-o stare foarte deteriorată. "Şi în alte cartiere ale oraşului am găsit drumuri deteriorate, trotuare impracticabile şi mormane de gunoaie. Între timp, autorităţile locale se laudă cu proiecte de infrastructură pe care le-au implementat cu succes, în mare parte pe străzile principale din oraş. Am încercat să obţinem o reacţie de la viceprimarul oraşului Bălţi, Nicolae Grigorişin, însă aceasta nu ne-a răspuns la telefon.