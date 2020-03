Oraș invadat de capre sălbatice după decretarea stării de urgenţă în Marea Britanie (VIDEO)

Mai multe capre sălbatice au invadat străzile pustii din Llandudno, un oraş turistic aflat într-o regiune de coastă a Ţării Galilor, după decretarea stării de urgenţă la nivel naţional în Marea Britanie din cauza pandemiei de coronavirus, informează marţi PA, citat de digi24.ro.

Unul dintre rezidenţi, Andrew Stuart, a asistat la momentul în care caprele sălbatice au profitat de absenţa totală a traficului rutier şi pietonal de pe străzile din Llandudno, un oraş din regiunea Ţara Galilor de Nord (North Wales).

Andrew Stuart, care lucrează ca reporter pentru Manchester Evening News, a anunţat Poliţia locală după ce a remarcat că animalele sălbatice "au încălcat regulamentul de izolare, adunându-se în grupuri mari şi nerespectând distanţa cerută de doi metri între ele", în noaptea de vineri spre sâmbătă, scrie Agerpres.

El a remarcat că acele capre sălbatice au avut parte de "un festin nocturn" şi s-au hrănit cu gardurile vii din oraş. "Probabil vor organiza o revoltă în oraş, acum când nimeni nu poate să le împiedice din cauza izolării la domiciliu", a scris acelaşi reporter într-un mesaj pe Twitter. "De asemenea, nu eram sigur că respectau regula distanţei de doi metri între ele", a adăugat el.

Mai mulţi reprezentanţi ai Poliţiei din North Wales au venit la faţa locului într-o maşină de patrulă. "Îmi pare rău dacă acele capre au fost arestate. Însă ele erau foarte obraznice", a adăugat reporterul galez.

După acel incident, animalele au revenit în oraş şi pe durata weekendului, distrugând mai mulţi arbuşti de grădină şi mâncând vegetaţia din Piaţa Trinity din centrul oraşului, apoi au dormit, luni, în curtea bisericii locale.

Andrew Stuart a spus că deşi caprele sălbatice de pe promontoriul Great Orme nu-şi părăsesc de obicei teritoriul costier pentru a se refugia la periferia oraşului Llandudno decât în iernile foarte grele, "de această dată s-au aventurat mai departe ca niciodată".



Promontoriul Great Orme găzduieşte o turmă de aproximativ 200 de capre sălbatice, despre care se crede că ar fi urmaşele unei perechi de capre indiene ce au fost oferite de Şahul Persiei reginei Victoria în anul 1837.

They definitely dgaf ???? pic.twitter.com/W2BjKCjKhw

Can’t believe I’m writing this... they’re back (again) pic.twitter.com/fwMLPa53ue