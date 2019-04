Opt oraşe din Moldova vor beneficia de granturi poloneze. Banii sunt prevăzuţi pentru lucrări de amenajare

Opt oraşe din ţară vor primi aproape 10 milioane de lei, granturi de la guvernul polonez, pentru lucrări de reabilitare şi reamenajare. Primarii localităţilor câştigătoare trebuie să contribuie cu o cotă-parte din fondurile necesare.



Oraşul Ialoveni este una dintre localităţile care va beneficia de un sprijin financiar de două milioane de lei. Contribuţia edililor locali e de 700 de mii de lei din resurse interne.



"Urmează să reabilităm Şcoala de Arte prin schimbarea acoperişului, schimbarea învelitorii şi organizarea unui climat interesant în interior, cu organizarea teritoriilor adiacente. Adică plantarea de arbori, iluminat de tip led şi pavaj", a declarat Radu Chilaru, viceprimarul oraşului Ialoveni.



Clădirea în care se află Şcoala de Arte a fost renovată ultima oară în 1976. Pereții se surpă, mobilierul este deteriorat, iar geamurile şi sistemul de încălzire nu au fost deloc schimbate.



"Dacă eşti îmbrăcat şi te lipeşti oleacă de perete...adică este de lucru."



Administraţia instituţiei aşteaptă cu nerăbdare finalizarea lucrărilor.



"Avem peste 350 de copii care frecventează Şcoala de Arte, din 18 sate ale raionului Ialoveni. Ne bucurăm foarte mult că graţie acestui proiect totuşi următoarea tânăra generaţie va beneficia de condiţii decente în această şcoală", a zis Natalia Proca, director adjunct al Şcolii de Arte din Ialoveni.



Proiectul privind revitalizarea oraşelor cu sprijin din Polonia este la cea de-a doua etapă. De sprijin financiar vor mai beneficia: Soroca, Ocniţa, Cimişlia, Ungheni, Căuşeni, Briceni şi Ialoveni. Anul tecut, un ajutor similar au primit şase oraşe.



"Am amplasat mai multe terenuri de joacă, de fitness, pentru copii, vârstnici, de diferite vârste. Am făcut câteva piste pentru pietoni, pentru biciclişti, am amplasat o zonă wifi cu acces liber", a zis Constantin Cojocaru, primarul mun. Edineţ.



Potrivit partenerilor polonezi, cooperarea dintre Moldova şi Polonia va continua şi anul viitor.



"Sunt foarte mulţi oameni, foarte harnici şi foarte deştepţi, care au dorinţa de a face. Poate nu au destulă experienţă, poate nu au suficiente mijloace. Hai să discutăm şi hai să găsim nişte posibilităţi ca să schimbăm şi noi cumva imaginea ţării, ca să mergem noi toţi spre bine", a menționat Bartlomiej Zdaniuk, ambasadorul Poloniei la Chişinău.