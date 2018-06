Opt echipe vor juca în ultima etapa a campionatului naţional de volei femenin pe plajă

foto:

Opt echipe vor juca în ultima etapa a campionatului naţional de volei femenin pe plajă Aceste formaţii au fost stabilite după runda a doua a sezonului regulat. Favoritele la cucerirea titlului sunt surorile Polina Voleanin şi Maria Idjilov, care sunt și învingătoarele în ultimii 2 ani.



"Echipele care s-au clasat pe primele 3 locuri au nivelul corespunzător pentru a juca în finală. Foarte mult mi-a plăcut prestaţia fetelor, cu care am jucat pentru locul 1", a spus voleibalista, Polina Voleanin.



Actuala ediţie de campionat va fi ultima pentru Maria Idjilov. Ea va evolua la un club din statul american Florida. Acum câteva luni moldoveanca a fost admisă la studii la College of Central Florida, Facultatea de Kinetoterapie, şi a semnat un contract cu echipa de volei a acestei instituţii de învăţământ.



"Dorinţa de a câştiga ultimul turneu de aici este foarte mare, de acea mă pregătesc mai mult, mă antrenez mai mult ca să termin evoluţia din Moldova cu un final plăcut", a spus voleibalista, Maria Idjilov.



Voleibalistele au mărturisit că depun efort pentru a avea corpuri de invidiat.



"Ne antrenăm mult şi ne alimentăm corect. Nu ţinem o anumită dietă, nu facem abuz de alcool, deoarece asta are un impact negativ asupra corpului şi coordonării", a spus voleibalista, Ecaterina Arabadji.



Finala este programată pentru 6-8 iulie şi se va disputa la Valea Morilor. Tandemul câştigător va fi premiat o mie de lei.