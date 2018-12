Opt dintre primele 10 videoclipuri cel mai vizualizate pe Youtube în 2018 au fost cântece în spaniolă

Opt dintre primele zece videoclipuri cele mai vizualizate pe Youtube în întreaga lume în 2018 au fost cântece în limba spaniolă, potrivit platformei de video streaming - între acestea evidenţiindu-se ''Te Boté Remix'', al artiştilor portoricani Nio García, Darell, Casper Mágico, Bad Bunny, Nicky Jam şi Ozuna care a ocupat primul loc, scrie agerpres.ro.

Videoclipul oficial al piesei ''Te Boté Remix'', postat la 11 aprilie anul acesta, a strâns aproape 1,5 miliarde de vizualizări, 6,4 milioane de like-uri şi peste 400.000 de comentarii.

Pe locul doi se află piesa ''X (EQUIS)'', de Nicky Jam şi J Balvin, urmată de ''Girls Like You'', a trupei americane Maroon 5 (primul cântec în engleză), de ''Dura'', a portoricanului Daddy Yankee, şi de remix-ul ''El Farsante'', de Ozuna şi Romeo Santos.



Completează acest ''Top 10 latino'' piesele ''Sin Pijama'', de Becky G şi Natti Natasha; ''Dame Tu Cosita'', de El Chombo; ''God's Plan'', de Drake (al doilea cântec în engleză); ''Me Niego'', de Reik; şi ''Vaina Loca'', de Ozuna şi Manuel Turizo.



Muzica latino şi-a consolidat poziţia în 2018, cu o prezenţă copleşitoare pe platforma Youtube prin comparaţie cu anul trecut, când doar 6 dintre primele 10 videoclipuri cele mai vizualizate în întreaga lume au fost cântece în limba spaniolă - cu ''Despacito'', al lui Luis Fonsi, în postura de lider.