Opoziția susține că împrumuturile de la companiile de microfinanțare sunt o capcană. Într-un briefing la Parlament, deputatul PAS, Dan Perciun, a declarat că situația s-a agravat în perioada pandemiei, iar din cauza dobânzilor mari, mii de oameni nu reuşesc să achite creditele. La rândul lor, reprezentații companiilor de microfinanțare spun că activează doar în baza legii.



Dan Perciun susține ca Guvernul trebuie să intervină de urgenţă pentru a amâna achitarea sau chiar pentru a stinge datoriile a sute de beneficiari ai creditelor de microfinanțare.



DAN PERCIUN, deputat PAS: "Putem să amânăm plata la creditele lor, noi putem să avem Legea falimentului personal, statul poate să preia aceste datorii de la companii de la microfinanțare, să le cumpere, și oamenii nu să fie datori companiilor, iar statul să nu aplice aceste dobânzi, penalități așa de dure, dar să le permită în 3-5 ani să ramburseze acești bani."



La briefing a participat și Iurie Motroi, tată a doi copii, care a luat patru credite de microfinanțare pentru că nu reuşea să întoarcă primul împrumut la timp.



IURIE MOTROI, beneficiar al creditelor de microfinanțare: "Înainte să se nască cel de-al doilea copil, mi-am pierdut locul de muncă. Am fost nevoit să-mi iau un credit. Ulterior, am mai luat un credit ca să întorc primul împrumut şi aşa am ajuns la al patrulea credit.



Pe de altă parte, reprezentanții Asociației Companiilor Financiare Alternative susțin că toate firmele din domeniu activează conform legislației şi chiar au oferit facilităţi consumatorilor în perioada pandemiei.



ANGELA GLADEI, președintele Asociației Patronale a Companiilor Financiare Alternative: "Condițiile creditelor au fost ajustate, ceea ce prevede legea nouă, și au fost schimbate condițiile sau s-au reprofilat, reieșind din cererile clienților în perioada de criză, au stopat calcularea de dobânzi, de penalități, au revăzut graficele. Problema nu este doar în companii, problema este în educarea consumatorului final, aici ar trebui de lucrat."



Am solicitat poziţia Guvernului în acest caz, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Totodată, ministrul Finanțelor, Sergiu Pușcuța, ne-a declarat că deputații trebuie să propună un proiect de lege privind preluarea datoriilor de către stat, care va fi examinat de către Guvern. În ceea ce priveşte amânarea plăților și dobânzilor, Pușcuța susţine că această măsură ar afecta domeniul. În prezent, în Moldova activează aproape 180 de companii de microfinanțare, care au oferit credite la circa 450 de mii de persoane.