Opoziția parlamentară nu va susține candidatura lui Golovatiuc

Propunerea majorităţii parlamentare la funcţia de prim-ministru a stârnit un val de reacţii printre politicieni. În timp ce deputaţii din opoziţie spun că nu vor susţine această candidatură şi îşi doresc un Guvern funcţional, semnatarii declaraţiei de constituire a noii majorităţi parlamentare cred că Vladimir Golovatiuc este un profesionist şi merită să conducă Executivul."Cerem preşedintelui Maia Sandu să ia act de această deciziei politică şi să desemneze în termeni cât mai restrânşi candidatura majorităţii parlamentare şi să dea dovadă de constructivism pentru a pune cât mai repede punct acestei crize politice."Liderul PRO MOLDOVA, Andrian Candu, susţine că, deocamdată, este un singur candidat desemnat la funcţia de premier:"La această etapă nu sunt discţuii în Parlament despre voturile pentru un Guvern sau altul, deoarece nu există un candidat, cu excepţia domnului Grosu, care să fie desemnat de Maia Sandu şi care să fie exponentul acestei majorităţi formată în Parlament. Fiecare fracţiune se expune diferit, i-am văzut pe unii foarte nemulţumiţi pentru că se vedeau deja prim-miniştri."La rândul său, şi vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari, aşteaptă decizia Curţii Constituţionale la acest subiect:"Golovatiuc e înaintat cu sprijinul grupării ŞOR, iar asta din start îi reduce din elan, chiar dacă va fi votat. Mai este şi aspectul legal, pe care urmează să se expună Curtea Constituţională. Regret că se continuă acest show de prost gust."Totodată, preşedintele PDM, Pavel Filip, a declarat că fracţiunea sa nu va susţine candidatura lui Golovatiuc şi că ţara are nevoie de un Guvern funcţional:"Cât ţine de constituirea unei majorităţi parlamentare, nu văd aici nimic ieşit din albia legală. O majoritatea parlamentară poate să înainteze un candidat pentru funcţia de prim-ministru. Partidul Democrat nu va susţine un candidat care are suportul lui "ŞOR".Reprezentanţii fracţiunii PAS spun că singurul candidat pentru funcţia de premier, pentru ei, este cel desemnat, prin decret prezidenţial."Unicul candidat care este, este cel propus de doamna preşedinte, domnul Igor Grosu, un om de echipă, un om care ştie să consulte. Doar preşedintele Republicii Moldova are prerogativă de a propune candidaturi", a spus Radu Marian.