Opoziţia neagă la unison acuzaţiile lui Dodon şi susţine că nu blochează proiectele de interes social

Preşedintele fracţiunii PAS, Igor Grosu, crede că Guvernul ar trebui să renunţe la asumarea răspunderii şi să expedieze, de urgenţă, proiectele de lege în Parlament, spre dezbatere."Încercarea domnului Dodon, disperată, de a deconecta Parlamentul de la procesele legitime, democratice în Republica Moldova seamănă clar cu uzurparea puterii în stat. Parlamentul nu poate fi deconectat sub niciun pretext. Că e COVID, că nu e COVID, că e urgenţă, că nu e urgenţă. Vom susţine toate iniţiativele care sunt în folosul cetăţenilor, medici sau pensionari.", a declarat deputatul PAS Igor Grosu."Au crescut cu un miliard de lei cheltuielile, dar când vedem , când analizăm atent, deficitul urmează să fie acoperit din creditul rusesc, a cărui soartă este incertă. Dar care este planul B dacă nu se întâmplă acest lucru. Toate aceste lucruri trebuie discutate profesionist în cadrul parlamentului.", a menţionat Slusari."Procedura de asumare de răspundere ascunde pe lângă chestiuni bune, ascunde şi alte scheme şi altfel de interese. Guvernul putea să vină ieri, sau zielele trecute, cu proiectele respective de legi în Parlament, noi într-o singură zi le-am fi examinat, dezbătut, venit poate cu unele sugestii suplimentare.", susţine Andrian Candu."Nu are rost să comentăm toate declaraţiile binomului Chicu-Dodon sau cum i se spune în popor tandemul chidon. La procedura de asumare a răspunderii se recurge doar în situaţii excepţionale, or nu este cazul de faţă. Toate proiectele, promovarea lor în grabă provoacă multe semne de întrebare.", a declarat Marina Tauber.