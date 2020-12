Opoziţia, indignată de boicotul PSRM şi "Pentru Moldova". Moțpan: Rușine pentru inacțiune, pasivitate și ineficiență

Opoziţia s-a arătat indignată de atitudinea aleşilor care au lipsit de la şedinţa Parlamentului. Autorul textului moțiunii de cenzură împotriva activităţii Ministerului de Interne, Chiril Moțpan, a declarat că în fruntea statului, inclusiv a MAI, au ajuns persoane slugarnice, care preiau și coordonează schemele de contrabandă, în loc să le combată.

„În prezent, aceste probleme structurale, devenite endemice, sunt agravate de prezența în fruntea ministerului a domnului Pavel Voicu. Acesta și este motivul principal din care am decis să înaintăm o moțiune simplă împotriva dumnealui. Pavel Voicu nu s-a remarcat, la conducerea MAI, prin nimic pozitiv. Nu a existat nicio acțiune de răsunet pentru combaterea criminalității, reținerea unor interlopi care se plimbă nestingheriți prin Capitală, dânsul nu a întreprins nicio acțiune pentru a combate contrabanda. Dimpotrivă, prin inacțiunile sale, o încurajează", a declarat Moțpan.

Chiril Moțpan a ținut să critice nu doar inacțiunile, ci și acțiunile ministrului de Interne care, potrivit lui, au avut consecințe nefaste pentru minister și pentru cetățenii Republicii Moldova.

„Rușine conducerii MAI, în frunte cu ministrul Voicu, pentru acțiunile îndreptate împotriva celor care au apărat cu prețul propriei vieți independența Republicii Moldova! Rușine pentru abuzuri, pentru imixtiune în justiție, pentru mușamalizări de dosare penale și contravenționale, pentru implicare ilegală în campania electorală! Rușine pentru inacțiune, pasivitate și ineficiență!”, a declarat Moțpan.

Și Alexandru Jizdan a ținut să comenteze inacțiunile Ministerului Afacerilor Interne.

"Urma să vorbim de acţiunile ministerului în zona de securitate, din punctul nostru de vedere, MAI, prin lipsa voinţei politice arată foarte palid, m-am deplasat personal acolo şi am auzit ce spun oamenii noştri care sunt limitaţi în libera circulaţie în această zonă.", a spus deputatul PDM, Alexandru Jizdan.



Iar preşedintele fracţiunii PAS, Igor Grosu, susţine că această "fugă" nu-l va salva pe Voicu de responsabilitatea pe care o are în faţa cetăţenilor.



"Noi și acum nu am aflat foarte clar în ce situații sunt acești oameni, acești patru cetățeni ai Republicii Moldova. Care sunt acțiunile pe care le întreprinde Ministerul de Interne nouă nu ne este clar fiindcă domnul ministru fuge.", a declarat preşedintele fracţiunii PAS, Igor Grosu.

Deputatul grupului parlamentar "PRO MOLDOVA", Andrian Candu, a catalogat lipsa de cvorum, prin absenţa celorlalţi deputaţi, drept frică şi slăbiciune.



"Dacă ar fi avut curaj, intrau astăzi în plenul Parlamentului şi o ţară întreagă putea să vadă ce e bine, ce e rău, şi care este adevărul. Dar aşa, au făcut mişeleşte.", a spus preşedintele grupului parlamentar "PRO MOLDOVA", Andrian Candu.



Pavel Voicu nu a răspuns acestor acuzaţii, dar, într-un comunicat de presă, reprezentanţii Ministerului de Interne susţin că vor organiza o conferinţă de presă la acest subiect, începând cu ora 16:00.

Moţiunea simplă a fost iniţiată de Platforma DA şi susţinută şi de cei de la PAS. Potrivit lor, Ministerul de Interne are o activitatea dezastruoasă şi a tolerat cazurile de răpire a cetăţenilor moldoveni de separatiştii din stânga Nistrului.

Astăzi, moţiunea înaintată împotriva activităţii Ministerului de Interne a eşuat din lipsă de cvorum. La şedinţă nu s-au prezentat 51 de aleşi, numărul minim necesare pentru ca documentul să fie dezbătut în plen. Din sală au lipsit deputaţii fracţiunii PSRM și ai Platformei "Pentru Moldova".