Noi oportunități pentru studenţii Colegiului de Inginerie din Străşeni, unde a fost inaugurat un centru de pregătire profesională. Statul a investit în tehnică de laborator modernă şi calculatoare noi, iar viitorii absolvenţi, pe lângă experienţa acumulată, au posibilitatea să se angajeze la una dintre cele 18 companii partenere în domeniul ingineriei. P

roiectul are ca scop stoparea fenomenului migraţiei în rândul tinerilor.



Studenţii de anul doi sunt deja încadraţi în producţie. Ei învaţă să creeze cu un soft special modele tridimensionale:

"Prin acest program eu pot face diferite piese, ca mai apoi să le pot trimite la producţie, realizare. Orice piesă pot să fac, începând de la volanul unei maşini şi până la maşină integral.



"După modelarea piesei, care vine de la colegul meu, ea ajunge la mine. Eu prelucrez piesa printr-o tehnologie, un soft. După asta, încarc pe un flash modificările făcute de către mine, merg la simulator, ulterior la producţie."



Alexandru s-a întors la studii în oraşul natal după ce a muncit într-o companie de cablaje: "Mi-am început activitatea din 2011, şapte ani am lucrat, iar după am luat decizia să-mi continui studiile, cunoştinţe noi, perspectivă mai largă pentru viitor. Aici putem executa de la piese simple până la matrice, ele sunt foarte scumpe de prelucrat, iar la noi, aşa ceva nu se execută".



Administraţia colegiului spune că în următoarea perioadă vor să mai deschidă alte câteva secţii de producţie.



"Elevii noştri în sfârşit pot să aplice la tehnologii noi avansate, ceea ce ţine de prelucrări, așchiere, des utilizate în Europa şi în lume, în general. Putem spune că intrăm în reţeaua europeană de centre educaţionale, iar Moldova va fi recunoscută în plan european", a declarat Serghei Scaticalov, director-adjunct al Colegiului de Inginerie din Străşeni.



Studenţii sunt încântaţi de posibilităţile de instruire de la colegiu:



"După ce voi finaliza colegiul, am posibilitatea să fac practică, să muncesc la una din companiile care colaborează cu colegiul nostru, doi ani putem face o practică bună acolo, ca ulterior s avansăm şi în funcţie, chiar şi în alte companii".



"E bine că s-a deschis acest centru la noi, primul în Moldova, pentru că după ce vom absolvi şcoala vom avea un loc de muncă asigurat".



În cadrul Colegiului de Inginerie din Străşeni învaţă 60 de studenţi. Pe lângă diploma de absolvire, cursanţii primesc patru certificate și diplome recunoscute la nivel internațional.