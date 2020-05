Oportunități de afaceri pe timp de pandemie. În Moldova, micile întreprinderi sunt promovate pe Internet de serviciu gratuit Go Online

Pandemia a dus la creșterea numărului de șomeri în întreaga lume: numeroase companii au fost afectate, iar unele se îndreaptă spre faliment. Pe de altă parte, noul context oferă şi oportunităţi de afaceri. În Moldova, micile întreprinderi sunt promovate pe Internet de serviciu gratuit Go Online.



O astfel de afacere este cea lansată de Andrei Tudosan. El era manager într-o mare agenție de turism din Capitală, dar cum domeniul HoReCa a fost cel mai afectat de pandemie, tânărul s-a reprofilat şi într-o lună şi-a deschis un magazin online de produse ecologice.



Andrei este cel care negociază cu furnizorii, face reclamă produselor pe rețelele de socializare, le împachetează și le distribuie clienților. În plus, este propriul său client.



Tânărul antreprenor are în plan deschiderea unui magazin, extinderea gamei de produse și promovarea stilului de viaţă eco.



Pentru astfel de afaceri, de luna trecută în Moldova există serviciul gratuit "Go Online", creat de Asociația Industriilor Creative din Moldova "COR", cu sprijinul financiar al donatorilor internaționali.



"Acest site este conectat la plăți, dacă este necesar. Conectat la livrare, dacă este nevoie. Oferă pachetul de marketing de bază, adică identitatea - logoul, culorile. Nu vor face nimic super complicat, dar vă vor oferi pachetul de bază", a declarat Vasilii Braga, Asociaţia Industriilor Creative.



La o lună de la apariția platformei, 175 de mici întreprinzători din toată ţara s-au folosit de serviciile oferite.



Potrivit Biroului Național de Statistică, în Moldova sunt peste 55 000 de întreprinderi mici în care lucrează oficial 328 de mii de persoane. Înregistrarea propriului domeniu de internet costă 1150 lei.