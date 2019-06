Opinii: Guvernul Filip a lăsat o MOŞTENIRE FĂRĂ PRECEDENT, însă noul executiv nu are idee cum să folosească aceşti bani

Democraţii au lăsat Guvernului PSRM-ACUM programe concrete, majorări de salarii şi pensii, subvenţii şi bani în buget. Însă noul executiv duce în eroare opinia publică când se referă la o gaură bugetară, deoarece nu are idee cum să folosească aceşti bani şi nici nu au un proiect social bine stabilit. Sunt declaraţiile făcute de invitaţii emisiunii Fabrika de aseară.



"Avem în conturile trezoriale circa tei miliarde de lei. Transferul de putere s-a produs fără careva pierderi. Rezerva valutară este aproape trei miliarde de lei, este fără precedent în istoria ţării. De dolari, şi asta este doar rezerva Băncii Naţionale. Fără precedent de bună din toată istoria Republicii Moldova", a menţionat Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piaţă.



"Ar fi o mare greşeală pentru Guvernare să încerce să explice toate nereuşitele sale, prezumptive, făcând trimitere la starea gravă economică pe care au obţinut-o", a subliniat Anatol Ţăranu, analist politic.



"În primul rând, actuala guvernare nu are nici un program de guvernare. Este o guvernare adhoc, este o guvernare, din ce am auzit că a expus domnul Brânzan, ştie doar câteva obiective de dezoligarhizare, de monopolizare, de corupere", a precizat directorul Institutului Economiei de Piaţă.



Totodată, invitaţii emisiunii au declarat că în spatele Alianţei PSRM-ACUM stă Rusia, lucru care va încetini parcursul european.



"Guvernul nu va putea trece prin Parlament anumite acte dacă nu vor fi filtrate de către Federaţia Rusă. În acest context vom avea situaţia în care Federaţia Rusă practic e lăsată să preia acest control şi probabil că există un dezinteres faţă de puterile occidentale", a punctat Roman Chircă.



"Consultaţia de Federaţia Rusă ar putea să ne aducă la o catastrofă. Astăzi interesele Federaţiei Ruse aici în Republica Moldova intră într-o contradicţie flagrantă cu interesele noastre naţionale. V-aş sfătui să nu antagonizaţi la maximum Partidul Democrat şi fracţiunea Partidului Democrat în Parlament. S-ar putea întâmpla că vor prinde bine. Atunci când va fi necesar să contracaraţi pericolul rusesc", a declarat Anatol Ţăranu.