Opinii: Eşecul negocierilor dintre Blocul ACUM și PSRM se datorează lipsei experienţei şi maturităţii politice

Foto: publika.md

Eşecul negocierilor dintre Blocul "ACUM" și PSRM se datorează lipsei experienţei şi maturităţii politice, dar şi a dorinţei reale de creare a unei majorităţi guvernamentale. De această părere sunt invitații emisiunii Fabrika de aseară.



"Nici fostul bloc ACUM, nici Partidul Socialiştilor nu a făcut nimic ca să formeze o coaliţie reală. Ei şi-au vrut ca să meargă în aceste alegeri anticipate, fiecare simţind mirosul câştigului", a menţionat Alexandru Cuzneţov, doctor în drept.



"Această alianţă este imposibilă. Din motivul că unul dintre parteneri nu are capacitate de negociere, nu are experienţă, nu are maturitate care se cere în asemenea situaţii. Ii este foarte frică de propriul electorat. Această propunere a blocului ACUM să meargă pe paşi, acum votăm acest bloc de legi ale noastre, ulterior demitem, noi demisionăm, vine altul, e un fel de a lucra cu ziua", a explicat Constantin Olteanu, jurnalist.



Experţii au vorbit şi despre plecările masive din partidul condus de Andrei Năstase. Aceştia susţin că liderul lor ar trebui cu demnitate să spună adevăratele motive care i-a determinat pe mai mulţi membri ai PPDA să părăsească formaţiunea.



"Suntem într-o ţară democrată unde trebuie să ne spună ce şi cum, sau alte momente care sunt impertinente sau importante pentru noi. Iar aceste ascunzişuri care sunt pun mai multe întrebări şi uimiri. Oare aveţi de noi, electoratul, ceva de a ascunde?", a subliniat Alexandru Cuzneţov.



"M-ar interesa dacă nu li s-a ascultat opinia. M-ar interesa să ştiu care opinie, despre ce fel de opinie este vorba. Este cumva această opinie legată de ceea ce se întâmplă acum, de neparticiparea blocului ACUM la negocieri, de lipsa capacităţilor de negociere. Ar fi bine să se facă uz de două cuvinte. Să spună cu toată demnitatea care este situaţia. Şi să spună adevărul cine a plecat. Au plecat ei sau i-a demis conducerea", a punctat Olteanu.