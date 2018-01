Operele scriitorilor autohtoni, în topul celor mai vândute cărți în 2017. Romanul care a fost cumpărat ca pâinea caldă

Scriitorii autohtoni se bucură de popularitate în rândul moldovenilor, operele acestora fiind în topul celor mai vândute cărți în 2017.

"Vara când mama avea ochii verzi", de Tatiana Țîbuleac, a fost romanul care s-a vândut ca pâinea caldă în toate librăriile din Capitală. Pentru că duc dorul de casă, şi un număr mare de conaţionali plecaţi peste hotare au comandat online cartea. Într-un singur an, peste 4.000 de moldoveni, dar și români au cumpărat acest roman, ajungând, astfel, primul în clasamentul vânzărilor.



Printre alte cărţi care au umplut rafturile cititorilor anul trecut, a fost "Te blestem să te îndrăgostești de mine" de Nicolae Dabija, dar și "În umbra pașilor tăi" de Vitalie Cipileaga. Iar una din librării a tradus o carte, care de asemenea s-a bucurat de succes.



"Este vorba de romanul "Trei metri deasupra cerului" de Federico Moccia, prima noastră traducere. Noi am avut vânzări la noi în jur de 700 de exemplare și deja în România, prin librării aproximativ două mii de exemplare", a menţionat Ion Bargan, director librărie.



Clasamentul este diferit de la o editură la altă. O librărie din Capitală se laudă cu vânzări bune în acest an a două albume de fotografii și a cărților pentru copii.



"Un veac de istorie în imagini", "Ciuciuleni" de Mariana Pagu și "Lumea lui Zaharia". Dacă vorbim de cărțile pentru copii, atunci iarăși îi avem pe clasici "Albinuța" lui Grigore Vieru. Avem "Balada celor cinci motănași" de Ion Druță", a precizat Gheorghe Erizanu, director librărie.



Şi cărțile de dezvoltare personală s-au bucurat de popularitate.



"De la idei la bani", "Tată bogat, tată sărac". "Secretele succesului". Se vând zilnic", a spus Svetlana Ipati, administrator librărie.



Librarii spun că în acest an numărul persoanelor dornice să citească a crescut cu aproape 30 la sută:



"Ultima care a fost acum, a fost de o autoare română, Teresa Wojcik "Căutând fericirea". Asta a fost cartea care cel mai mult mi-a plăcut și pe care am reținut-o".



"Balzac "Le Père Goriot" - asta a fost cartea care m-a impresionat cel mai mult anul acesta".



Printre cărțile cumpărate de moldoveni s-au regăsit și "Povara bunătății noastre" de Ion Druță dar și "Singur în fața dragostei" de Aureliu Busuioc.