OPERE DE ARTĂ: Alexandru Bulat realizează lucrări din coarne de bovine

Coarnele bovinelor, care cel mai des sunt aruncate după sacrificarea acestora, pot deveni adevărate opere de artă. O demonstrează Alexandru Bulat, un meşter de 70 de ani din Cimişlia, singurul din Moldova care practică acest meşteşug. Lucrările sale cutreieră ţara la diverse expoziţii, însă nu le vinde şi nici nu plănuieşte să facă acest lucru. Vrea ca acestea să rămână o amintire pentru oraşul în care s-a născut."Doresc să le cumpere, dar eu nu vreau să le vând. Lasă să rămână muzeului. Urmă că nu am trăit în zadar aici."A realizat lucrări în lemn, lut, dar despre această artă a auzitpe când era şofer la un abator din Kazahstan."Am stat 20 de ani în Kazahstan. În ziar am găsit un anunţ la Facultatea de Pictură şi Grafică sunt nişte cursuri pregătitoare. Pe urmă dă să încerc şi la Institut. Am terminat cu diplomă roşie. Nu m-am gândit niciodată că o să mă ocup cu cornul."Procesul de prelucrare a materiei prime este cel mai îndelungat, spune meşterul."Întâi îl fierbem cu apă... vreo trei, patru ani. Îl curăţim cu un ciob de sticlă. Îl şlefuim până ajungem şi se vede ce se poate de făcut."Mai nou, din rămăşiţele coarnelor, meşterul a început să facă şi bijuterii. Pe lângă faptul că este director al Muzeului de Istorie şi Etnografie din Cimişlia, acolo unde îşi păstrează operele, Alexandru Bulat este şi profesor la Centrul de Creaţie din localitate şi încearcă să transmită celor mi mici tot ce ştie.