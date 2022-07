Operatorul rus de jocuri de noroc 1xBet continuă să opereze în Ucraina prin intermediul unui site fără licență

Operatorul rus de jocuri de noroc 1xBet, care a primit licență de pariuri în Ucraina la sfârșitul lunii martie, continuă să opereze în această țară prin intermediul unui site fără licență care acceptă pariuri de la cetățenii țării agresoare Federaţia Rusă, dar și din Belarus. Acest lucru este raportat de ediția ucraineană delo.ua. Totodată, portalul informnapalm.org a publicat o anchetă în care susține că o persoană influentă în cercurile politice din Ucraina a făcut lobby pentru eliberarea licenței.

Potrivit delo.ua, pe 30 martie 2022, Comisia de Reglementare a Jocurilor de Noroc și Loteriilor a eliberat companiei Your Betting Company LLC licență pentru activitățile de pariuri din Ucraina, care a solicitat să lucreze sub marca rusă 1xBet.



În ciuda acestui fapt, Comisia nu a văzut legătura companiei cu cetățenii Federației Ruse Roman Semiohin, Serghey Karșkov și Dmitri Kazorin, care figurează în baza de date a site-ului ”Mirotvoreț”, ce include numele celor care amenință securitatea națională a Ucrainei. Potrivit Forbes, pe numele acestor cetățeni este înregistrată compania cipriotă Navasard Limited, care este înregistrată în Ucraina cu marca comercială „1xBet”.



Licența a fost eliberată pentru activitățile de pe site-ul cu numele de domeniu „1xBet.ua”. Însă, acum acest site nu funcționează. Pe teritoriul Ucrainei, este funcţional un alt portal al mărcii ruseşti de jocuri de noroc - „1xBet.com”, unde atât cetățenii Ucrainei, cât și cetățenii țării agresoare, dar și a Belarusului se pot înregistra și plasa pariuri, chiar dacă acest site nu are licenţă.



Președintele Comisiei de Reglementare a Jocurilor de Noroc și Loteriilor, Ivan Rudîi, a menționat că licența 1xBet în Ucraina va fi revocată dacă serviciul de securitate al țării va găsi legătura companiei cu Federaţia Rusă.

"De ce site-ul” 1xBet.ua" nu funcționează, nu pot să explic. Au plătit atât de mulți bani la buget însă nu funcționează. În ceea ce privește site-ul "1xBet.com", este absolut cert că astfel de site-uri care oferă servicii de jocuri de noroc fără licență sunt gestionate de un departament special. Toate materialele le vom transmite către Biroul de Securitate Economică și Poliție, iar pe toate aceste sesizări vor fi iniţiate anchete penale”, a precizat Olena Vodolajko, membru al Comisiei pentru Reglementarea Jocurilor de Noroc și Loteriilor. Portalul delo.ua a trimis Comisiei o solicitare oficială pentru a afla detaliile anchetei, dar până în prezent nu a primit niciun răspuns.

Experții în domeniu susţin că 1xBet a obținut licența în Ucraina pentru un site și lucrează prin intermediul altor site-uri pentru a se eschiva de la plata taxelor.



Anterior, Roman Semiohin, unul dintre proprietarii 1XBet, a declarat că a investit veniturile din afacerea de pariuri în proiecte imobiliare și de afaceri în Federaţia Rusă.



Portalul informnapalm.org menţionează într-o investigaţie că oficial compania 1XBet este un sistem cu mai multe companii offshore care operează în diferite țări. Unele dintre acestea fac marketing, altele se ocupă de finanțe, iar celelalte - de proprietate intelectuală și alte activități.



Din punct de vedere juridic, acest grup de întreprinderi nu are niciun proprietar final. Un astfel de sistem a fost construit timp de aproximativ 15 ani, astfel încât 1XBet să poată desfășura atât activități legale, cât și ilegale, iar proprietarii adevărați să fie protejați de structurile guvernamentale și organele de aplicare a legii din diferite țări.



Jurnaliștii informnapalm.org au aflat că această afacere are totuși proprietari finali. De la înființarea „1XBet” aceștia rămân a fi trei ruși - Roman Semiohin, Serghey Karșkov și Dmitry Kazorin. Prima platformă de pariuri 1XBet cei trei au creat-o în orașul Breansk, Rusia.



Anterior Serghei Karșkov a fost șeful departamentului din Breansk al Ministerului de Interne al Federaţiei Ruse pentru combaterea criminalității informatice, iar Roman Semiohin are o afacere comună cu soția fostului primar din Breansk, deputat al Dumei Regionale Breansk, magnat în domeniul construcțiilor și membru al Partidului Rusia Unită ("Единая Россия"), Nikolai Patov. În același timp, Semiohin și Karșkov locuiesc în Cipru și fac afaceri, nu numai în domeniul jocurilor de noroc, ci și în construcții. Ei își construiesc propriul oficiu cu 22 de etaje, care va găzdui dezvoltatorii „1XBet”.