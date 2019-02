Operatorii de telecomunicaţii AVERTIZEAZĂ moldovenii să nu cadă în plasa escrocilor. POŢI RĂMÂNE FĂRĂ BANI PE CARD

Operatorii de telecomunicaţii avertizează moldovenii să nu cadă în plasa escrocilor. Se presupune că o grupare de hackeri trimite mesaje prin care invită oamenii să participe la sondaje sau tombole, unde li se cer inclusiv datele cardului bancar. Doar că în loc de premiile valoroase promise, oamenii rămân fără banii de pe card.



"Se ia pur şi simplu din internet logo-ul companiei şi se aplică deasupra, pur şi simplu pe mesaj. Ei sunt direcţionaţi pe careva web site-uri care le aparţin aceloraşi escroci, unde le apar câmpuri pe care trebuie să le completeze cu datele cardului bancar", a menţionat Irina Vicol ofiţerul de presă al companiei de telecomunicaţii.



Amploarea fenomenului respectiv este atât de mare încât oameni care au primit astfel de mesaje de la hackeri pot fi întâlniţi la fiecare colţ de stradă.

Unii spun că ştiu să le ignore din cauza că apropiaţii lor au avut de suferit:

"Da, am primit. Mi s-a propus să vin şi să câştig 1.000 de lei. Era scris că am câştigat. Trebuia să trimit un mesaj ca să iau premiul. Mi s-au cerut datele personale".



"Într-adevăr am avut mesaje, în special pe poşta electronică. Iniţial ei vin cu momeala, ai să câştigi o mie de euro în câteva ore, că iată în câteva zile devii milionare".



Mulţi nu conștientizează riscul la care se expun atunci când dezvăluie datele persoanale:



"Sume mari de bani nu se dau chiar aşa de uşor. Atunci e clar că este suspect".



"Ştiţi că nu trebuie să trimiteţi anumite informaţii, date personale ? Da. Dar ce informatii nu trebuie să trimiteţi? Nu ştiu".

Poliţia spune că nu a înregistrat nici o plângere în acest sens de la începutul anului: "Să nu trimită coduri de reîncărcare sau date cu caracter personal ori date de la cardurile bancare inclusiv să nu efectueze transferuri băneşti. Dacă au devenit totuşi victima să apeleze imediat serviciul 112 sau să se prezinte la inspectoratul teritorial de poliţie.

Conform legii, escrocheriile online se sancţionează cu o amendă de peste 40 de mii de llei sau până la 240 de ore de muncă în folosul comunităţii.