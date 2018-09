Operaţiuni ale SIS în mai multe localităţi din ţară. Şapte cetăţeni turci de la un liceu privat din Capitală, expulzaţi din Moldova

Ofiţerii Serviciului de Informaţii şi Securitate desfăşoară o amplă operaţiune în mai multe localităţi ale ţării. Descinderile sunt efectuate de către angajaţii Centrului Antiterorist al SIS. Scopul acţiunii este prevenirea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, şapte cetățeni străini, suspectați de legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări, au fost declaraţi indezirabili şi expulzaţi de pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, presa scrie că cei şapte cetăţeni turci, angajaţi ai liceului privat "Orizont" din Capitală, ar fi fost reţinuţi de ofiţerii SIS. Printre aceştia ar fi şi directorul instituţiei.

Ministrul Educaţiei, Monica Babuc, a declarat că nu ştie prea multe informaţii, însă a dat asigurări că activitatea liceului nu va fi în niciun fel perturbată.

"Eu nu cunosc detalii despre cele întâmplate, probabil organele abilitate de aceste chestiuni trebuie să-şi spună opinia. Ceea ce pot să spun este că eu apreciez activitatea acestei insitituţii, are rezultate foarte bune ale celor care învaţă la ea. Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării împreună cu Direcţia municipală educaţie vom face tot posibilul ca procesul de studii din instituţie să nu fie sub nici o formă perturbat. Nu poate fi vorba sub nici o formă de închiderea liceului, acolo învaţă copiii, lucrează profesori. Procesul de studiu este determinat de politicile educaţionale. Toate aceste lucruri trebuie să continuie. Eu nu cunosc detalii, întrebările celelalte le adresaţi la instituţiile care sunt abilitate să vă răspundă la treaba asta. Eu ştiu ştirea că au fost arestaţi aşa ca şi dvs.", a spus ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc.

Revenim cu detalii.

PUBLIKA.MD aminteşte că, recent, SIS a depistat muniţii şi armament în mai multe regiuni ale ţării.