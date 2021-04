Operaţiunea "Girofarul": Mai mulţi şoferi, amendați pentru că nu au cedat trecerea unei autospeciale a pompierilor

Chiar şi puşi în faţa probelor video, unii conducători auto au fost nedumeriţi că au fost traşi pe dreapta."- De ce aţi fost oprit? - Nu ştiu de ce m-au oprit. Nu ştiu, nu am văzut, trebuie de văzut la camera video.""Am încălcat, nu m-am oprit - De ce nu aţi cedat la salvatori? - Am cedat."Alţii au fost revoltaţi că au fost amendaţi şi au avut un comportament agresiv."Eu nu ştiu pentru ce am fost oprit, pentru că trăim într-o ţară de nişte faşişti. Nu recunosc nimic că eu am dat drumul la maşină.""Luaţi camera. Eu nu v-am permis să mă filmaţi. Ce fel de show este acesta?""- Aţi observat maşina autospecială? - Da, da, am văzut-o - De ce nu aţi cedat pompierilor - Păi nu am reuşit.""Totul depinde chiar la minutul şi la secunda în cât timp ajungem. Maşinile ne blochează drumurile şi automat noi nu putem ajunge. Şoferii să fie mai atenţi şi să ne permită să trecem şi să ajungem să salvăm.", a spus ofiţer superior al Inspectoratului General Situaţii de Urgenţă, Vasile Corolenco."În urma contravenţiei PE care au comis-o, şoferii sunt pasibili de răspundere conform articolului 241, de la 15 la 18 unităţi contravenţionale, echivalentul a 750, 900 de lei.", a comunicat şeful de Secţie INSP, Vasile Conţescu.În cadrul acţiunii "Girofarul" au fost întocmite 51 de procese verbale în cuantum de 34 mii de lei. Totodată, în oraşul Chişinău au fost instituite filtre rutiere în timpul cărora au fost amendaţi 280 de şoferi pentru depăşirea vitezei sau pentru că au urcat la volan sub influenţa băuturilor alcoolice.