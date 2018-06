OPERAŢIUNEA "BOSCHETARII": Cinci români, ARESTAŢI în Italia pentru trafic de oameni și proxenetism cu minori (VIDEO)

Cinci români au fost arestați în Ragusa, Italia, cu acuzația de trafic de oameni, proxenetism inclusiv cu minori și asociere mafiotă. Cei cinci puseseră bazele unui adevărat clan mafiot în sudul Peninsulei, transmite digi24.ro.

Autoritățile au început ancheta după ce un cetățean român care ar fi fost abuzat și obligat să muncească în condiții greu de imaginat a mers la Poliție și a povestit tot. De la metodele celor cinci români și modalitatea prin care erau aduși oamenii în Italia, până la condițiile grele de trai și de muncă.

Victimele erau atrase cu promisiuni false și locuri de muncă, casă și condiții demne, însă în Italia erau private de orice negociere a condițiilor de viață și de muncă.

Trei bărbați și două femei au câștigat bani grei din exploatarea conaționalilor lor. În septembrie 2017, una dintre victimele clanului a mers la Poliție și a povestit tot. Cum a fost adus în Italia, în ce condiții munceau și trăiau, dar și detalii despre afacerile necinstite ale angajatorilor.

INTERCEPTĂRI: "Mie nu-mi place (Kinder Ping**), arunc tot atunci când ajung acasă. Mi s-a făcut greață deja, cine știe de când au expirat. De când le-am văzut pline de mucegai și viermi nu mai mănânc deloc. El le mănâncă, mi-a zis să mănânc tot ce-mi dau ei."

Aceștia reușeau să-i convingă pe conaționalii lor să plece la muncă în Italia se baza promisiunilor. Își alegeau cu atenție oamenii din zone sărace ale României, să fie disperați după locuri de muncă și puțin educați. Ajunși în Italia, ei rămâneau fără documente și obligați să muncească în condiții greu de imaginat, să mănânce resturi și chiar alimente expirate, să se îmbrace cu hainele aruncate la gunoi și unii dintre ei chiar să ofere servicii sexuale străinilor.

INTERCEPTARE: "Bărbat 1: Doamne, ce i-am făcut lui L. ieri, am zis că o omor acolo. Îl omoram pe frate-său acolo..

Bărbat 2: O omorai ieri seară, dar până la urmă a venit ea sau te-ai dus tu?"

Bărbat 1: A venit ea!"

Românii erau trimiși să lucreze în agricultură, muncă simplă și eficientă pentru cei cinci. Plata se făcea la echipă, și toți banii mergeau la ei. Le scăpau muncitorilor numai câțiva euro pe zi.

Un adevărat calvar din care cei care încercau să scape, erau găsiți, aduși înapoi și supuși unor violențe extreme.

INTERCEPTARE: "M-am dus dimineață s-o omor! Să-i dau picioare în cap s-o omor. Ți-a luat aia banii, ce treabă ai tu cu mine? Păi aia i-a luat banii să mă ducă pe mine? S-o țină orfană închisă în casă cu cheia ca să nu fugă pe drum, că "jarca" aia i-a luat banii și a plecat în România".

Treisprezece persoane dintre care patru minori sunt până acum victimele confirmate ale acestor mafioți, însă identificarea românilor exploatați nu este ușoară. Clanul avea oameni la muncă în toate domeniile, de la agricultură și îngrijirea bătrânilor, până la prostituție.

INTERCEPTARE: "Bărbat 1: Mă întorc înapoi și o bat, până îi scot pe gât toți morții."

Femeie 2: "Dacă îți mai spune de bani frige-i una peste bot și gata!"

Pe lângă cei cinci arestați, în atenția autorităților sunt și alți români care se ocupau de supravegherea muncitorilor atunci când ei lipseau. Ancheta a fost denumită de autoritățile din Italia, "Boschetarii", nume care reflectă viața muncitorilor români din sudul Italiei. Cei cinci se află deja în arest și riscă ani grei de închisoare.