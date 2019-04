OPERAŢIUNE de AMPLOARE: Peste 600 de şoferi, traşi pe dreapta la intrarea în Chişinău. Unii S-AU DAT în SPECTACOL

Peste 600 de şoferi au fost traşi pe dreapta azi dimineaţă la intrarea în Chişinău dinspre Anenii Noi.

Inspectorii de patrulare au organizat o amplă operaţiune pentru depistarea conducătorilor auto care urcă la volan sub influenţa alcoolului. Din această cauză, în zonă s-au format ambuteiaje.



În jur de 20 de poliţişti au fost implicaţi în operaţiune.



Unii şoferi s-au dat în spectacol:

"- Suflaţi mai tare.

- Cum mai tare, dacă nu-mi ajunge aer. Eu am plămânii bolnavi. Mă fac roşu cu totul".



Deşi au fost nevoiţi să petreacă minute în şir în ambuteiaj, cei mai mulţi dintre şoferi au salutat iniţiativa Inspectoratului Naţioal de Patrulare.



"Nu servesc băuturi alcoolice, de asta nu îmi este frică. Pentru prima dată sunt supus testului de alcoolemie, de asta am emoţii. Consider că toţi şoferii trebuie să fie disciplinaţi, să nu fie prinşi băuţi la volan. În aşa mod vor fi preântâmpinate accidentele rutiere", a spus un conducător auto.



"Multe cazuri am văzut, urcă beţi la volan, se întâmplă accidente şi suferă alţi oameni. E bine să fie aşa verificări", a afirmat un şofer.



Niciun şofer nu a fost găsit în stare de ebrietate. După încheierea operaţiunii, pe acostament au fost lăsate o mulţime de deşeuri.



"Fiecare fiolă i se înmânează şoferului. Dumnealui o desface personal. Mai departe, că a aruncat-o, sau nu, asta ţine de educaţia fiecărui conducător auto", a declarat Eugeniu Roibu, inspector de patrulare.



De la începutul anului, 871 de şoferi au fost prinşi băuţi la volan.