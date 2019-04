OPERAŢII FĂRĂ BISTURIU. Spitalul din Căuşeni dispune de un laparoscop modern

Medicii de la spitalul din Căuşeni pot face acum operaţii abdominale fără bisturiu. Un laparoscop modern, cu ajutorul căruia sunt efectuate intervenţii minim invazive, a fost procurat recent.

Dispozitivul costă un milion 680 mii de lei. Datorită acestui aparat pacienţii vor petrece mai puţin timp pe patul de spital şi vor pleca acasă practic fără cicatrice. Medicii din Căuşeni au fost instruiţi timp de o lună de specialiştii din cadrul Spitalului Republican din Capitală. Prima intervenţie a decurs cu succes.



"Mi-am cumpărat poliţa şi aşa am socotit că trebuie să vin că nu mai avem puteri şi avem dureri mari şi nu am avut încotro. Îmi pare bine că m-au operat cu aşa aparat şi mi-o scos o mânuţă de pietre şi mai mari şi mai mici şi de tot felul", a spus pacienta Valentina Josan.



Medicii care au efectuat în premieră o astfel de intervenție spun că au avut mari emoţii.



"Până la urmă ne-am isprăvit cu emoţiile şi am efectuat prima intervenţie cu succes. Pacienta aţi văzut că se simte bine, cred că zilele acestea se externează acasă", a spus şeful secţiei chirurgie din Căuşeni, Ion Dragoman.



Datorită acestui aparat de ultimă generaţie operaţia durează mai puţin de o oră şi pacienţii pot fi externaţi chiar şi a doua zi după intervenţie.



"Se fac patru găuri prin care se introduce optica. Aceasta este optica cu video - cameră se vizualizează, se face revizia în interior şi după asta se introduc pense lungi, care de asemenea se introduc în cavitatea peritonială. Se practică aceeaşi intervenţie chirurgicală numai că este abordul", a spus şeful secţiei chirurgie din Căuşeni, Ion Dragoman.



Anterior, laparoscopul a fost într-o instituţie medicală de stat din Capitală.



"Pentru noi este o achiziţie foarte importantă şi mult aşteptată. Cu atât mai mult că prin asta noi o să avem de câştigat prin micşorarea duratei aflării pacientului în spital, prin minimalizarea diferitor complicaţii şi desigur un lucru foarte important avem medici care posedă diferite tehnici chirurgicale", a spus directorul spitalului din Căuşeni "Ana şi Alexandru", Alexandru Cojocaru.



Banii pentru dispozitiv au fost primiţi de la CNAM, consiliul raional, dar şi spitalul a făcut investiţii. Pentru pacienţii care au asigurare medicală intervenţia este gratuită, iar cei care nu o au trebuie să achite peste 10 mii lei.