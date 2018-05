Operaţii de cranioplastie, în premieră în ţara noastră. Mai mulți chirurgi plasticieni din SUA, într-o vizită în Moldova

Operaţii efectuate în premieră în ţara noastră. Mai mulți chirurgi plasticieni din Statele Unite ale Americii au venit la Chişinău ca să opereze împreună cu specialişti de la noi. Medicii au realizat două intervenții de cranioplastie și un complex maxilo-facial.



Una dintre operaţii i-a fost făcută unei fetiţe de 12 ani, diagnosticată cu sindromul Crouzon, o boală ce afectează forma capului și a feței. Prima intervenție chirurgicală a suferit-o la doar un an, în SUA. Acum, însă, a fost nevoie de încă o operaţie pentru a evita complicaţiile.



"Știind toate riscurile totuși am acceptat, pentru că ne-au dat speranță că va fi totul bine și că fata se va simți mai bine și nu va mai avea dureri de cap. Ea avea deja și defect în mers", a spus Ana Porcescu, mamă.



Operația a durat șase ore și a decurs fără complicații.



"Intervenția chirurgicală este doar o parte din toată reabilitarea chirurgicală. Mai urmează încă trei luni de zile de reabilitare cu aparate speciale", a spus Silvia Răilean, medic chirurg.



Timp de o săptămână, medicii din SUA au muncit cot la cot cu cei din Moldova ca să ajute 15 copii să aibă o viață normală.



"Nu ne apucăm de astfel de operații singuri, ci doar în echipă. De obicei, din aceasta face parte un neurochirurg, un chirurg cranio-facial și un anesteziolog-pediatru. A fost o experiență foarte bună, pentru că astfel de operații sunt foarte complicate", a spus Lisa David, chirurg.



"Cred că chirurgii de la voi din țară sunt capabili să efectueze operații care necesită o tehnică avansată, dar ei sunt uneori limitați de resursele de care dispun. Am reușit să-i ajutăm să facă lucruri cu adevărat deosebite", a spus Anatolie Crihan, neurochirurg.



Neurochirurgii moldoveni spun că pentru ei este o experiență utilă și că deja vor putea efectua operații dificile și la noi în țară.



"Ca să obții o experiență într-o operație de nou tip este nevoie de multe cercetări, de multe laboratoare. Noi obținem asta momentan", a spus Christoper Runeney, chirurg.



Vizita specialiștilor americani a fost făcută în cadrul unui proiect de colaborare dintre Universitatea de Medicină din Statul Carolina de Nord și Universitatea de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".