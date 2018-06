OPERAŢIE DE SUCCES LA URGENŢĂ: Medicii i-au cusut la loc degetul rupt al unei fetiţe de 11 ani

foto: publika.md

Doctorii de la Spitalul de Urgenţă au reuşit să-i coase la loc degetul rupt al unei fetiţe de 11 ani din Chişinău. Medicii au realizat două intervenţii chirurgicale care au durat în total şapte ore. Milimetru cu milimetru, ei au restabilit toate legăturile dintre ţesuturi: vase, tendoane și nervi.



"Nu ştiu ce mă făceam fără deget. Era îngrozitor."



Ana Malacilî spune că şi-a traumat degetul vineri, când mergea la antrenament.



"Coboram spre parc pe nişte trepte cu denivelări. Alergam uşor şi am călcat greşit. Degetul s-a agăţat de ceva, iar eu m-am rostogolit şi nu i-am simţit lipsa deodată. Nu simţeam durere, cred că eram în stare de şoc când am văzut ce mi s-a întâmplat", a spus pacienta, Ana Malacilî.



Nişte trecători i-au acordat fetei primul ajutor, iar apoi a fost dusă cu ambulanţa la Spitalul pentru Copii "Valentin Ignatenco". A doua zi, doctorii au transferat-o la Institutul de Medicină Urgentă. Aici o echipă de medici, în frunte cu chirurgul Anatolie Calistru, au realizat prima operaţie de restabilire a degetului. Intervenţia a durat patru ore.



"Degetul se tinea pe o portiune de piele. In timpul interventiei hirurgicale am efectuat fixarea acestui os. S-a cusut artera sub microscop, s-au cusut nervul sub microscop si tendonul flexului profund ai acestul deget", a spus şeful Secţiei de microchirugie, Anatolie Calistru.



Peste câteva ore, copila a ajuns din nou pe masa de operaţii. În unul din vase s-a format un tromb care împiedica alimentarea cu sânge a degetului. El a fost înlăturat cu succes.



"Se vede ca e roz. Sangele vine, sangele se duce."



Părinţii fetei sunt recunoscători medicilor pentru minunea pe care au făcut-o.



"Medicul a depus tot efortul, a făcut imposibilul. Noi nu știam cu ce se va încheia operaţia, dacă e posibil de salvat degetul. Sunt foarte fericit", a spus tatăl pacientei, Alexei Malacilî.



Fata va rămâne la spital sub supravegherea medicilor încă o săptămână.