Operată în primele zile de viaţă. O fetiţă nou-născută a reuşit să supravieţuiască datorită medicilor de la Spitalul Republican

Nichifor Sciuca este unul dintre medicii care a efectuat intervenţia chirurgicală de aproximativ cinci ore."La aşa tip de copii cu transpoziție de vase magistrale îs încurcate căile circuitului mare şi circuitul mic. Dacă noi în mod normal trebuie să avem o saturaţie de 100%, micuţa avea o saturaţie de 40%. S-a făcut o intervenţiei endovasculară. Un efect lărgit între două camere ale inimii", a spus Nichifor Sciuca, medicul cardiochirurg, SCR "Timofei Moşneaga".Daria Rodic a născut-o pe micuţa Mira la Bălţi, ea fiind al patrulea copil în familie. Femeia spune că a aflat despre malformaţie abia după naştere."Am aflat despre malformaţia la inimă la o oră după ce am născut. Ea s-a învinețit şi mi-au spus că are probleme cu inima. Şi am adus-o la Chişinău. Am avut mari emoţii, m-am rugat foarte mult. Medicii au făcut o minune", a spus mama bebeluşului.Mama mai spune că starea fetiţei se îmbunătăţeşte de la o zi la alta: "Deja se simte bine. Mănâncă biberon. Deja ea îşi revine şi se comportă bine. Este înafara oricărui pericol".Medicii susţin că micuţii care se nasc cu astfel de malformaţii sunt incompatibili cu viaţa dacă nu sunt operaţi la timp."Noi trebuie să repoziţionăm aorta din ventriculul stâng şi artera pulmonară din ventriculul drept. În asemenea tipuri de operaţii, nefiind operat copilul, acesta garantat moare", a declarat Nichifor Sciuca, medicul cardiochirurg, SCR "Timofei Moşneaga".În Moldova, operaţiile la malformațiile de la inimă se fac doar la Spitalul Republican ''Timofei Moşneaga'' şi sunt gratuite.