OPERĂ ÎN AER LIBER la Butuceni: La festival au participat peste 80 de artiști

foto: facebook

Concertul de muzică clasică în sânul naturii continuă la Butuceni. Sute de oameni s-au adunat şi în cea de-a doua seară la Festivalul DescOperă pentru a se delecta cu opera în două acte „Elexirul Dragostei”. Atmosfera a fost una specială.



În timpul spectacolului, vizitatorii au audiat rapsodii create de compozitori din ţară şi de peste hotare.



"Ceva excepțional pentru că nicăieri în lume nu am văzut ca să iasă un concert de operă în afara sălilor de concerte sau de o încăpere, este foarte super."



"Noi putem să-i vedem pe artiști foarte frumoși și ei știu lucrul său, se vede că lor le place lucrul ista, ei pun tot sufletul în interpretarea asta."



În premieră, pe scena amfiteatrului de la Butuceni şi-a făcut apariţia şi soprană Valentina Naforniţă.



Și de această dată dirijorul austriac Friedrich Pfeiffer a fost alături de artiștii de la noi, iar pe lângă concert a rămas plăcut impresionat de locurile pitorești pe care le-a vizitat.



"Am avut posibilitatea să vizitez tot ce se află aici și mi-a părut foarte interesant să descopăr toata frumusețea", a spus dirijorul austriac, Friedrich Pfieffer.



Turiștii nu au lipsit nici astăzi de la eveniment. Acest bărbat a venit tocmai din Africa de Sud și a rămas cucerit atât de festival, dar și de bucatele tradiționale pe care le-a gustat.



"Este spectaculos, mă bucur de atmosfera de aici, am vizitat mănăstirea. Iar muzica cu mediul care mă înconjoară este ceva special. Îmi place. Plăcinta, zeama și sarmalele le ador și mămăliga mi-a plăcut foarte mult", a spus turistul, Beau Gavin.



Astăzi, în ultima seară a festivalului, pe scenă va urca și soprana Ana Cernicova, care şi-a făcut debutul la prima ediție a festivalului DescOperă.



"Desigur am avut niște emoții de neuitat, în primul rând acest aer, natura îmbinate cu muzica divină. Vor fi adunate cele mai renumite și mai frumoase arii care au fost interpretate timp de acești patru ani la festival", a spus solista, Teatrul de Operă şi Balet "Maria Bieşu", Ana Cenicova.



Festivalul DescOperă este organizat de Ministerul Educaţiei.