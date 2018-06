ONU va decide dacă Germania va primi un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate

, scrie agerpres.ro. Germania candidează pentru unul dintre cele cinci locuri nepermanente ale Consiliului şi, dacă va avea succes, mandatul său va dura doi ani.Germania şi Belgia candidează pentru două locuri din partea grupului vest-european.Israelul a candidat de asemenea, dar a renunţat, ceea ce înseamnă că rămân două ţări europene pentru a ocupa cele două locuri.Dar fiecare ţară care speră să fie aleasă are nevoie de o majoritate de două treimi din partea Adunării Generale a ONU, adică Germania va trebui să se asigure cu 129 din 193 de voturi dacă participă fiecare stat membru.Ministrul de externe german, Heiko Maas, a anunţat că Germania este pregătită să îşi asume rolul în Consiliu, sperând la un rezultat bun în timpul votului."În situaţia actuală, avem nevoie de Naţiuni Unite puternice", a declarat Maas reporterilor la Berlin, înainte de a pleca la New York, pentru a lua parte la vot.Africa de Sud şi Republica Dominicană candidează fără alţi concurenţi pentru alte două locuri, în timp ce Indonezia şi Maldive îşi dispută un al cincilea loc.Consiliul de Securitate al ONU este alcătuit din cinci membri permanenţi cu drept de veto - China, Rusia, Marea Britanie, Franţa şi Statele Unite - şi zece membri nepermanenţi care sunt votaţi de statele membre ale Naţiunilor Unite.Suedia, Olanda, Etiopia, Bolivia şi Kazahstanul pleacă din Consiliu la sfârşitul acestui an pentru a face loc noilor membri.Dacă va reuşi, va fi a şasea oară când Germania face parte din Consiliul de Securitate de la aderarea la ONU în 1973.