ONU: Un deces la fiecare 11 secunde în rândul nou-născuţilor şi femeilor însărcinate

O gravidă sau un nou-născut îşi pierd viaţa la fiecare 11 secunde undeva în lume, chiar dacă naşterea nu mai reprezintă o cauză de mortalitate la fel de mare ca în urmă cu câteva decenii datorită unei mai bune asistenţe medicale, potrivit noilor date publicate joi de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), scrie agerpres.ro. În acelaşi timp, cele mai recente statistici arată că 6,2 milioane de copii din lumea întreagă au decedat în 2018 înainte de împlinirea vârstei de 15 ani, iar peste 290.000 de femei au murit în 2017 din cauza complicaţiilor pe parcursul sarcinii şi naşterii.Din totalul cazurilor de decese infantile, 5,3 milioane au fost copii cu vârsta de sub cinci ani, jumătate dintre aceştia decedând în prima lună de viaţă."Ajutor specializat pentru mame şi nou-născuţi în perioada naşterii, alături de apă curată, nutriţie adecvată, medicamente şi vaccinuri esenţiale pot face diferenţa dintre viaţă şi moarte", a precizat în cadrul raportului Henrietta Fore, directoare executivă UNICEF.Ea a îndemnat guvernele şi liderii din domeniul sănătăţii să investească în servicii de sănătate şi să ''facă tot ce e posibil... pentru a salva aceste vieţi preţioase''.Datele arată inegalităţi semnificative între regiuni, femeile şi copiii din Africa Subsahariană confruntându-se cu un risc mult mai ridicat de moarte timpurie în comparaţie cu alte regiuni.Rata mortalităţii materne este de circa 50 de ori mai mare în cazul femeilor din Africa Subsahariană în comparaţie cu ţările bogate, iar nou-născuţii din această regiune au o probabilitate de 10 ori mai mare de deces în prima lună de viaţă, potrivit raportului.Cu toate acestea, începând cu 1990, s-a înregistrat o scădere cu 56% a deceselor în rândul copiilor cu vârste de sub 15 ani, de la 14,2 milioane anual, la 6,2 milioane în 2018, se mai arată în raport. Ţările din estul şi sud-estul Asiei au realizat cele mai mari progrese, cu o scădere de 80% a deceselor la copiii de sub cinci ani.