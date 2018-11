ONU: Peste 2.000 de migranţi au murit în Mediterana din luna ianuarie

, scrie agerpres.ro. "În jur de 105.000 de solicitanţi de azil şi migranţi au ajuns în Europa până în prezent în acest an şi numărul de vieţi pierdute în Mediterana a depăşit acum 2.000", a declarat purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), Charlie Yaxley, în cadrul unui briefing de presă la Geneva.Aceste cifre sunt în scădere în raport cu ultimii ani.Un purtător de cuvânt al Organizaţiei internaţionale pentru migraţie (OIM), Joel Millman, a explicat că este "al cincilea an consecutiv" în care pragul de 100.000 de migranţi este depăşit.Dar, a adăugat el, în acest an pragul a fost atins mult mai târziu decât în anii precedenţi: cu titlu de comparaţie, anul trecut s-a ajuns la această cifră în luna iulie.Spania a devenit în acest an principala destinaţie pentru migranţi şi refugiaţi, cu peste 49.000 de sosiri pe cale maritimă, înaintea Greciei (peste 27.700 de sosiri) şi Italia (peste 22.160).Peste jumătate dintre aceste persoane au murit în timp ce încercau să ajungă în Italia (peste 1.260 de morţi potrivit OIM).