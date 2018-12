ONU: Peste 100 de țări se reunesc la Marrakesh pentru a semna pactul global privind migraţia

Peste 100 de ţări s-au reunit astăzi la Marrakesh, în Maroc pentru a aproba pactul global privind migraţia, creat sub egida ONU. Documentul adoptat la New York în vara acestui an a fost criticat de mai multe ţări din cauza prevederilor sale.

Actul conţine politici privind apărarea drepturilor omului, ale copiilor, cât şi propuneri privind ajutarea statelor să facă faţă migraţiei, cum ar fi schimbul de expertiză sau informaţii, dar şi integrarea migranţilor. Reuniunea din Maroc a început cu un discurs al secretarului general al ONU, Antonio Guterres.



"Astăzi, peste 80 la sută dintre imigranţi se mută dintr-o ţară în alta într-un mod sigur. Cel mai greu le este refugiaţilor care călătoresc ilegal. Ei îşi pun vieţile în pericol atunci când se deplasează prin deșert, oceane şi râuri. De multe ori, imigranţii ajung victime ale contrabandiştilor", a spus Antonio Guterres, secretarul general al ONU.



Secretarul general al ONU a mai adăugat că de la începutul anului 2000 şi până în prezent, în drum spre o viaţă mai bună, au murit peste 60 de mii de imigranţi.

Pentru că sunt împotriva pactului global care urmează să fie aprobat astăzi, ţări precum Austria, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Estonia, Letonia, Elveţia, Australia, Israel şi Republica Dominicană au anunţat că nu vor participa la reuniunea din Maroc.

Cât priveşte Statele Unite ale Americii, acestea s-au retras din procesul de elaborare al Pactului, argumentând că documentul conţine politici contrare celor promovate de Donald Trump. Acest pact global va face obiectul unei rezoluţii finale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 19 decembrie. Cel mai recent raport al ONU arată că la nivel global au emigrat aproximativ 244 de milioane de oameni.