ONU: Peste 100 de cărţi se reunesc la Marrakesh pentru a semna pactul global privind migraţia

Reprezentanţi din peste 100 de ţări se reunesc la Marrakesh, în Maroc, pentru a aproba pactul global privind migraţia, creat sub egida ONU. Documentul adoptat la New York în vara acestui an a fost criticat de mai multe ţări din cauza prevederilor sale.

Actul conţine politici privind apărarea drepturilor omului, ale copiilor, cât şi propuneri privind ajutarea statelor să facă faţă migraţiei, cum ar fi schimbul de expertiză sau informaţii, dar şi integrarea imigranţilor.



Totodată, pactul interzice detenţiile arbitrare şi nu autorizează arestările decât ca ultimă soluţie a acestei probleme.

Ţări precum Austria, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Estonia, Elveţia, Australia şi Israel au anunţat că nu vor participa la reuniunea din Maroc.

Cât priveşte Statele Unite ale Americii, acestea s-au retras din procesul de elaborare al Pactului, argumentând că documentul conţine politici contrare celor promovate de Donald Trump.

Acest pact global va face obiectul unei rezoluţii finale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 19 decembrie.