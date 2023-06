ONU, după distrugerea barajului Kahovka: Catastrofa va atinge punctul maxim în următoarele zile

Aproximativ 42.000 de oameni de pe ambele maluri ale râului Nipru se confruntă cu riscul de a fi inundați după distrugerea barajului Nova Kahovka, au spus oficiali ucraineni, estimările fiind că apele vor atinge cel mai mare nivel miercuri, potrivit The Guardian, citează digi24.ro.

Previziunea vine după ce șeful programului de asistență a ONU, Martin Griffiths, a declarat marți noapte în cadrul consiliului de securitate al Kievului că breșa din baraj „va avea consecințe grave și extinse pentru mii de oameni în sudul Ucrainei de ambele părți ale liniei frontului, prin pierderile suportate la locuințe, alimente, apă potabilă și traiul de zi cu zi. Amploarea catastrofei va deveni completă în următoarele zile”.

Directorul regional al Amnesty International responsabil de Europa de Est spune că distrugerea barajului este „un imens dezastru umanitar”.

„În vreme ce orașele și satele din aval față de râul Nipru se scufundă, costul uman și de mediu al distrugerii barajului Kahovka este un imens dezastru umanitar – iar comunitatea internațională trebuie să se unească pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției”, a spus Marie Struthers.

„Regulile legislației umanitare internaționale protejează în mod specific barajele, datorită pericolului pe care distrugerea acestora o reprezintă pentru civili”, a spus aceasta.

Nivelurile apei din orașul Nova Kahovka au început să scadă, spune administrația locală instalată de Moscova pe Telegram.

„Nivelul apei pe străzile anterior inundate din Nova Kahovka a început să scadă”, a transmis administrația orașului controlat de ruși din regiunea ocupă a Ucrainei.

Imaginile din oraș arată cum apele au acoperit străzi întregi. Distrugerile în regiune probabil vor fi severe și continue, chiar dacă este confirmat faptul că apele au început să se retragă cu mai bine de 24 de ore după ce barajul a sucombat.

A house collapsed in front of its residents amidst a major flood caused by the destruction of a dam at the Kakhovka Hydroelectric Power Plant by Russian troopshttps://t.co/rmDeA81oVk ????️ by Tsaplienko pic.twitter.com/DRom3aVCU8