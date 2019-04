ONU condamnă atacurile din Libia şi cere un armistiţiu umanitar

Războiul civil din Libia ia amploare. Cel puţin 32 de oameni au murit şi alţi 50 au fost răniţi în confruntările dintre Armata Naţională Libiană, condusă de mareșalul Khalifa Haftar, care controlează cea mai mare parte din ţară, şi trupele guvernului recunoscut de comunitatea internaţională, care are sediul la Tripoli.



ONU condamnă atacurile asupra civililor şi solicită instituirea unui armistiţiu umanitar.



"Solicităm un armistițiu umanitar temporar pentru a permite furnizarea serviciilor de urgență și evacuarea voluntară a civililor, inclusiv a celor răniți, din zonele de conflict", a declarat Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU.



La rândul lor, reprezentanţii "Armatei Naţionale Libiene" se justifică prin faptul că atacul asupra Aeroportului Internaţional Mitiga a vizat doar două aeronave militare.



"Noi nu am ţintit aviația civilă. Nu am încercat să oprim zborurile civile de pe aeroportul de lângă Tripoli. Atacurile au fost precise, rapide şi ţintite asupra a două aeronave militare", a spus Ahmed Al-Mesmari, general din "Armata Naţională Libiană".



Forţele rebele, conduse de mareșalul Khalifa Haftar, au declanşat săptămâna trecută o ofensivă asupra capitalei Tripoli, cu scopul de a înlătura de la putere guvernul recunoscut de comunitatea internaţională. Executivul de la Tripoli şi-a mobilizat propriile trupe şi a lansat o contraofensivă pentru a apăra oraşul.

Cele mai crâncene lupte au avut loc pe aeroportul din Mitiga, pe care trupele guvernamentale l-au recucerit.

Potrivit ONU, aproximativ trei mii de persoane au reuşit să plece din Libia pe cale aeriană.

De la căderea regimului lui Gaddafi în 2011, ţara nord-africană este împărţită în două: un guvern al unităţii naţionale cu sediul la Tripoli şi, în paralel, un guvern susţinut de mareșalul Haftar, în estul ţării