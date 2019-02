ONU cere 4,2 miliarde de dolari pentru a acorda ajutor umanitar pentru 21 milioane de yemeniţi

scrie agerpres.ro. "Este cel mai mare apel umanitar consolidat pentru Yemen lansat până acum", a remarcat Lisa Grande, coordonator umanitar al ONU pentru Yemen, menţionând că va fi un an "dur"."Patru ani de conflict continuu au transformat Yemenul în cea mai gravă criză umanitară din momentul actual", a spus responsabila ONU, subliniind că "nivelul de suferinţă este şocant". "80% din întreaga populaţie - 24,1 milioane de oameni - au nevoie de o formă sau alta de asistenţă umanitară sau de protecţie. Zece milioane de oameni sunt la un pas de foamete şi moarte prin inaniţie şi şapte milioane de oameni sunt subnutriţi", a precizat într-un comunicat coordonatoarea ONU pentru operaţiuni umanitare.Negocierile de pace din Yemen sub egida ONU dintre rebelii houthi şi forţele guvernamentale au dus anul trecut la un acord de armistiţiu privind oraşul-port strategic Hodeida, incluzând şi retragerea trupelor, dar ulterior de ambele părţi au fost lansate acuzaţii de încălcare a încetării focului. Hodeida se află sub controlul rebelilor de la sfârşitul lui 2014.