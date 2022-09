ONU: Calitatea vieţii scade la nivel mondial pentru prima dată în ultimii 30 de ani. Pe ce loc se clasează Moldova

Calitatea vieţii scade la nivel mondial pentru prima dată în ultimii 30 de ani. Cel puţin asta arată un raport al ONU, publicat de BBC, unde este menţionat că tendinţa negativă a început să se resimtă din 2020 şi încă continuă. De vină ar fi pandemia de COVID-19 şi schimbările climatice, spun specialiştii. Republica Moldova s-a clasat pe locul 80 din 191 de ţări analizate în raport.

Datele Organizaţiei Naţiunilor Unite arată că, din 2020 până acum, în nouă din zece ţări calitatea vieţii a scăzut. În raport a fost analizată dezvoltarea comunicaţiilor, situaţia politică, egalitatea de gen, accesul la educaţie, îngrijirea medicală, veniturile populaţiei, dar şi decalajul dintre săraci şi bogaţi. În clasamentul mondial al calităţii vieţii, Republica Moldova s-a clasat pe locul 80.

Raportul arată că speranţa de viaţă în ţara noastră este de 69 de ani, iar venitul anual brut pe cap de locuitor este de aproape 15 mii de dolari. Anul trecut, în acelaşi clasament, Moldova ocupa locul 81.

Potrivit ONU, în acest an, cel mai înalt nivel al calităţii vieţii a fost înregistrat în Elveţia. În această ţară, speranţa de viaţă a ajuns la 84 de ani, iar venitul brut pe cap de locuitor este de 67 de mii de dolari pe an. La polul opus se află Sudanul, unde speranţa de viaţă este de 55 de ani, iar veniturile anuale sunt de 768 de dolari. În total, ONU a analizat situaţia din 191 de ţări. Indicele de dezvoltare umană publicat în acest an se bazează pe datele colectate în 2021.