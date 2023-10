ONU: Astăzi marcăm Ziua Internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor

Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor este marcată în fiecare an la 13 octombrie.În 2023, Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor abordează legătura dintre dezastre şi inegalitate. Dezastrele şi inegalitatea sunt două feţe ale aceleiaşi monede. Fiecare adversitate o întăreşte pe cealaltă: accesul inegal la servicii îi lasă pe cei mai vulnerabili expuşi pericolului dezastrelor, în timp ce efectele dezastrelor exacerbează inegalităţile şi îi împing pe cei mai expuşi riscurilor şi mai mult în sărăcie, arată ONU pe site-ul său: https://www.un.org , citează digi24.ro. Deoarece majoritatea ţărilor cu risc ridicat de dezastre se numără şi printre cele cu cea mai mare pondere a populaţiei care trăieşte sub pragul naţional de sărăcie, Oficiul Naţiunilor Unite pentru Reducerea Riscului de Dezastre (UNDRR) încurajează oamenii să ia măsuri pentru a întrerupe ciclul dezastrelor şi a inegalităţii în creştere, arată sursa citată.Tema Zilei este aliniată cu Cadrul Sendai, acordul internaţional de prevenire şi reducere a pierderilor de vieţi, mijloace de trai, economii şi infrastructură de bază. Tratatul are şapte ţinte globale şi 38 de indicatori pentru măsurarea progresului şi completează Acordul de la Paris privind schimbările climatice, ambele cadre fiind interconectate pentru a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, potrivit ONU.În 2022, Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor a avut în vedere punctul G al Cadrului Sendai: "Creşteţi în mod substanţial disponibilitatea şi accesul la sistemele de avertizare timpurie pentru mai multe pericole cu informaţii şi evaluări privind riscurile de dezastre pentru oameni până în 2030".Scopul principal al Cadrului Sendai este de a evita crearea de noi dezastre şi de a reduce riscurile existente. Dar atunci când acest lucru nu este posibil, sistemele de avertizare timpurie pot permite acţiuni pentru a minimiza daunele aduse oamenilor, bunurilor şi mijloacelor de trai.Marcarea Zilei internaţionale pentru reducerea riscului dezastrelor a devenit necesară în urma unui apel al Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în 1989, pentru a promova o cultură globală a conştientizării riscurilor şi reducerii dezastrelor. Cu acest prilej este sărbătorit modul în care oamenii şi comunităţile din întreaga lume îşi reduc expunerea la dezastre şi sporesc gradul de conştientizare cu privire la importanţa reducerii riscurilor cu care se confruntă.Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor a fost desemnată prin rezoluţia 64/200 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care a decis, în 2009, marcarea acestei zile în fiecare an la 13 octombrie.Înaintea acestei decizii, o altă rezoluţie a Adunării Generale a ONU, 44/236 din 22 decembrie 1989, stabilea ca Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale să aibă loc în cea de-a doua zi de miercuri a lunii octombrie. Ziua trebuia să fie marcată în fiecare an în cadrul Deceniului internaţional pentru reducerea dezastrelor naturale, 1990-1999.La cea de-a treia Conferinţă mondială a ONU privind reducerea riscului de dezastre, care a avut loc în martie 2015, în Sendai, Japonia, comunitatea internaţională a fost avertizată că dezastrele afectează cel mai mult la nivel local şi au un mare potenţial în a provoca pierderi de vieţi omeneşti şi serioase probleme sociale şi economice. Dezastrele cu debut brusc generează deplasarea a milioane de oameni în fiecare an.Este necesar, în această situaţie, ca la nivel local, capacităţile să fie consolidate de urgenţă. Cadrul Sendai are în vedere desfăşurarea de acţiuni orientate pentru reducerea riscului dezastrelor, a riscului de dezastre la scară mică şi la scară largă, cauzate de accidente provocate de om sau din cauze naturale, precum şi a celor legate de mediu, a pericolelor şi riscurilor tehnologice şi biologice.