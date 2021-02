ONU a adoptat în unanimitate o rezoluţie care solicită echitate în accesul la vaccinuri

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat vineri, în unanimitate, o rezoluţie prin care se cere echitate în accesul la vaccinuri împotriva pandemiei de COVID-19, reflectând o anumită revenire la unitate a comunităţii internaţionale, potrivit unor diplomaţi, relatează AFP.Rezoluţia, a doua într-un an adoptată de Consiliul de Securitate cu privire la pandemie, solicită, de asemenea, solidaritate şi încetarea focului în întreaga lume pentru a combate mai eficient virusul şi a efectua vaccinări, scrie agerpres.ro Fapt rar la ONU, rezoluţia, elaborată de Regatul Unit, a fost susţinută de toţi cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, potrivit surselor citate."Cu toţii ne confruntăm cu aceeaşi ameninţare, aceeaşi pandemie şi cooperarea internaţională şi acţiunea multilaterală sunt necesare", a declarat un diplomat, sub rezerva anonimatului. ''Această rezoluţie poate fi un pas în direcţia corectă'', a spus el.După aproape o săptămână de negocieri, această rezoluţie reprezintă o întoarcere a comunităţii internaţionale către o unitate de multe ori slăbită de la izbucnirea pandemiei, acum un an. De asemenea, rezoluţia reflectă o încălzire clară a relaţiei dintre Statele Unite şi China de la venirea la puterea a democratului Joe Biden.Deşi există încă subiecte complicate, originea virusului, problema transparenţei, ''astăzi, mai ales din cauza schimbărilor survenite în Statele Unite, acest subiect nu este la fel de controversat pe cât a fost primăvara trecută'', notează un diplomat sub rezerva anonimatului. Cât va dura această unitate, ''vom vedea'', a adăugat el.Rezoluţia aprobată vineri ''subliniază nevoia urgentă de solidaritate, echitate şi eficienţă şi cere donarea de doze de vaccin de către economiile dezvoltate şi toţi cei care sunt în măsură să facă acest lucru către ţările cu venituri mici şi medii sau care au nevoie(...) pentru un acces echitabil la produse de sănătate împotriva COVID-19''.