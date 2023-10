ONU: 11 octombrie - Ziua Internațională a Fetelor

La 19 decembrie 2011, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 66/170, prin care ziua de 11 octombrie a fost declarată Ziua internaţională a fetelor. Această zi are drept scop recunoaşterea drepturilor şi a problemelor cu care se confruntă fetele din întreaga lume şi subliniază inegalităţile de gen şi diversele forme de discriminare şi abuz suferite de tinere, potrivit site-ului www.un.org.



"Femeile şi fetele ne pot conduce către un viitor mai echitabil... să amplificăm vocile fetelor şi să ne angajăm din nou să lucrăm împreună pentru a construi o lume în care fiecare fată să poată conduce şi să prospere", se arată în mesajul secretarului general al ONU António Guterres.



Tema anului 2023 este: "Invest in Girls' Rights: Our Leadership, Our Well-being" ("Investeşte în drepturile fetelor: liderele noastre, bunăstarea noastră"), potrivit www.un.org.

Anul acesta, într-un moment în care asistăm la o serie de mişcări şi acţiuni pentru a reduce drepturile fetelor şi femeilor şi pentru a reduce progresul în materie de egalitate de gen, vedem impacturi deosebit de dure asupra fetelor.

De la îngrijirea sănătăţii materne şi sprijinul parental pentru mamele adolescente, la formarea digitală şi a abilităţilor de viaţă; de la educaţie sexuală cuprinzătoare la servicii de sprijin pentru supravieţuitori şi programe de prevenire a violenţei; este nevoie urgentă de o atenţie sporită şi de resurse pentru domeniile cheie care le permit fetelor să-şi realizeze drepturile şi să-şi atingă întregul potenţial.



Răspunzând apelurilor fetelor pentru schimbare, comunitatea globală trebuie să treacă dincolo de reafirmarea angajamentelor şi să investească cu îndrăzneală în acţiunile necesare pentru a face această schimbare. Când suntem atenţi, vedem că, deja, multe fete susţin soluţii şi schimbări în comunităţile lor.

Împreună cu guvernul şi partenerii societăţii civile, UNICEF îşi imaginează o lume în care fetele au spaţiu pentru a modela politicile guvernamentale şi cheltuielile pentru a informa regulile şi normele după care ar trebui să funcţioneze întreprinderile şi pentru a direcţiona priorităţile pentru noi cercetări şi inovaţii. Aceste exemple nu ar trebui să fie noutăţi, ci o normă, arată sursa citata.